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Досуг Сегодня, 18:1462
Паллетные стеллажи – лучшее решение для хранения грузов

Если пространство для хранения грузов – ограничено, но существует необходимость немалого количества тех или иных товаров и изделий, оптимальное и эффективное решение данного вопроса заключается в использовании специальных паллетных стеллажей.

Забегая наперед, отметим, что купить паллетные стеллажи высокого качества, в частности, можно в Интернете, например на сайте компании «Триометалл Сервис» - лучший товарные предложения по самым выгодным ценам.

Почему именно складские паллетные стеллажи? Давайте более подробно рассмотрим данный вопрос. Итак, данное складское оборудование выполнено с прочной стали высочайшего качества, поверхность которой покрыта, как правило, порошковой краской, но доступны также варианты оцинкованным покрытием. Такие конструкции способны выдерживать до 5000 кг на уровень и до 20000 кг на целый стеллаж.

Конструкция паллетного стеллажа состоит из нескольких деталей, в частности:

  • Металлической рамы, которая, в свою очередь, имеет раскосы (горизонтальные и вертикальные) и дополнена стойками и профилем;
  • Горизонтальных балок (траверсов), имеющих на торцах специальные кронштейны с зубцами;
  • Настилов – это полки из листов метала или ДСП, на которые, собственно, и размещаются поддоны с грузом.

Помимо этого, конструкция имеет и другие важные элементы, как, к примеру, защитные элементы (предотвращают повреждения груза), перемычки (позволяют значительно увеличить прочность полок и способность их выдерживать значительную нагрузку), а также основание (подошва), в том числе, с возможностью регулировки – если пол в складском помещении недостаточно ровный.

Паллетные стеллажи – лучшее решение для хранения грузов

Преимущества паллетных стеллажей от компании «Триометалл Сервис»

Если в вашем распоряжении склад с ограниченной площадью, без паллетных стеллажей вам трудно будет обойтись. На сегодняшний день в Украине функционируют разные производители подобных конструкций, достаточно прочное положение на рынку складских стеллажей занимает компания «Триометалл Сервис» – которая не только предлагает практичные и функциональные изделия европейского качества, но и самые выгодные условия для сотрудничества.

Стоит также отметить следующие “плюсы”:

  • Высокая надежность, практичность и оптимальная вместительность – это именно те критерии, которыми компания-производитель руководствуется во время изготовления стеллажных конструкций;
  • Простая и безопасная конструкция. Процесс монтирования паллетных стеллажей достаточно оперативно. Установка выполняется с соблюдением норм и строгих правил, что позволяет исключить разные нештатные ситуации и, следовательно, создать все условия для надежного и безопасного хранения товаров и изделий;
  • Значительная экономия площади складского помещения. Используя стеллажные конструкции, вы сможете хранить немалое количество груза – даже если ваш склад имеет незначительную площадь. К тому же товары не будут занимать лишнее пространство, которое можно использовать в иных полезных целях;
  • Конструкция стеллажей разработана таким образом, что вы будете иметь быстрый доступ к тому или иному поддону – это в значительной степени ускоряет поиск необходимого груза и упрощает работу погрузчика;
  • Стеллажи подходят для самых разнообразных объектов – супермаркеты, склады, предприятия и пр.;
  • Способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря использованию исключительно высококачественных материалов, конструкции имеют надлежащую прочность и отменные несущие возможности;
  • Качественное покрытие порошковой краской или цинком – надежная защита от коррозии и губительного влияния прочих внешних факторов.

Паллетные стеллажи – лучшее решение для хранения грузов

Как уже упоминалось, на отечественном рынке складских конструкций работает разные производители, но именно компания Триометалл Сервис предлагает самое оптимальное соотношение «цена - качество». Имея более 14 лет опыта, предприятие успешно завершила более 8 тысяч сделок, а 95% клиентов компании начали сотрудничать с данной фирмой на постоянной основе.

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