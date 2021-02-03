 

Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен

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Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен

Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен, что не сразу можно сориентироваться какой аксессуар подойдет именно вам. Разные материалы, формы, длина мундштука и изгиб чубука, разный объем чаш — все это делается не для красоты. Каждый из этих пунктов — ключевой параметр, который влияет на вкус, охлаждение, долговечность, особенности эксплуатации, насколько удобно вещь будет лежать в руке или на губах.

Не будем сейчас рассматривать все и сразу, о тех же формах можно подробнее почитать в обзоре на нашем сайте. Сейчас остановимся на таком параметре, как материал и почему стоимость аналогичных курительных трубок так сильно отличается.

Факторы качества и цены

Гордое звание трубки для табака достойна носить не каждая. Есть дешевые модели, которые штампуют из таких же дешевых материалов, а есть вещи, которые будут служить долго и впечатления от процесса курения совсем на другом уровне. Материал изготовления — один из важнейших факторов, от которых зависит цена курительных трубок.

Самый распространенный — древесина

  • недорогие породы — бук, вишня, самшит, груша — они хуже впитывают влагу, быстрее приходят в негодность, нуждаются в длительном отдыхе между сеансами курения, но приятны фруктовым ароматом и вполне пригодны для новичков, которые наверняка прожгут не одну трубку, пока научатся курить ее правильно;
  • ценные породы — вереск — хорошо впитывает влагу, термостойкий, живет подольше, прочнее и тоже придает приятные древесные ароматные нотки, не так быстро прогорает и выглядит интереснее за счет уникального узора;
  • дорогие породы — бриар — по плотности напоминает камень, выглядит эффектно, наилучшие показатели влагостойкости, термостойкости и прочности, может служить десятилетиями при правильном уходе, но курить бриаровую трубку рекомендуется не чаще раза в день.

Самый дорогой и редкий материал — натуральная морская пенка. Пенковые трубки не дают вообще никакого привкуса и запаха, только чистый табак, прекрасно тянут влагу и вредные смолы, невосприимчивы к высоким температурам, температурным перепадам и очень, очень красивые. Правда, белый цвет со временем перестает быть белым и вещь довольно хрупкая, но при бережном отношении прослужит десятки лет, как и бриар. Вот только курить трубку из пенки можно чаще.

Конечно, продажа курительных трубок и этим не ограничивается, практически везде можно заказать онлайн аксессуары из глины или керамики, фарфора. Они не дорогие, но все-таки больше подходят для курения стаффа. А вот хорошие трубки для табака можно прямо сейчас посмотреть в интернет-магазине ДуДа.

Обкуривание трубки: обязательный ритуал

Ни в коем случае не забывайте о важности обкурить новую трубку. В этом не нуждается только пенковая, все остальные — обязательно. Если этого не сделать, табак будет подгорать, дым станет горьким, в горле может першить и жечь. Кроме того, с покупкой придется попрощаться раньше, чем ожидалось, без правильной обкурки она почти сразу прогорит насквозь.

Цель обкуривания — поручить равномерный нагар в пару миллиметров, который будет впитывать лишнюю влагу, защищать чашу изнутри, но что самое главное, он усиливает вкус табака, делает его насыщеннее, чище.

Как обкуривать трубку правильно, какой табак подходит для этого лучше и другие нюансы в этом вопросе читайте в специальном обзоре.

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