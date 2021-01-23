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Досуг Сегодня, 18:1875
Маленькая радость курильщика – табачная фабрика на дому

Вряд ли любители самокруток будут спорить с тем, что они отдали предпочтение именно этой форме курения отнюдь не только из-за возможности подобрать субстанция под свой вкус. Немалую роль играет и эстетическая составляющая.

Весь процесс создания самокрутки несложен, но список аксессуаров, которые могут понадобиться курильщику для своей маленькой домашней табачной фабрики, обширный. Кроме табака и бумаги есть также несколько девайсов, о которых нелишне будет вспомнить заранее. Это зажигалка, без которой курение не получится априори. А также специальная машинка для самокруток.

Как выбрать зажигалку

Зажигалки бывают разных видов, но, сосредоточившись именно на эстетике процесса, можно говорить прежде всего о бензиновых моделях. Дело в том, что они имеют репутацию наиболее стильных и популярных, хотя доля газовых зажигалок на рынке все равно существенно больше за счет огромного.

Итак, причины популярности бензиновых зажигалок следующие:

  • Надежность. Им не страшна даже самая суровая погода. Бензиновая зажигалка работает за счет сжигания легко воспламеняющегося горючего, пламя которого вряд ли сможет потушить даже сильный ветер.
  • Качество. В тех же зажигалках Zippo менять приходится только расходники, тогда как основные компоненты благодаря своей простоте фактически неубиваемы. Это и позволило данному производителю давать пожизненную гарантию на свою продукцию.
  • Стиль. Бензиновые зажигалки солидные, круто смотрятся в руке, их удобно держать, а вес придает этим аксессуарам какой-то большей существенности.

Найти отличную модель такой зажигалки можно в каталоге магазина Duda, где имеются зажигалки с разными изображениями, формой и размерами.

Обзор машинок для приготовления самокруток

Подобрать девайс, который делает самокрутки, сложнее. Здесь уже приходится ориентироваться не столько на стиль (хотя многие модели выглядят очень эстетично, чтобы привлечь внимание публики), сколько на особенности будущего использования. Обзор машинок для самокруток включает в себя их оценку по следующим критериям:

  • Принцип действия. Такие машинки могут быть ручными и автоматическими.
  • Материал. От этого зависит и оформление модели, и ее прочность.
  • Дополнительные функциональные возможности, например, наличие бокса для хранения курительной субстанции.

В каталоге магазина Duda только лучшие машинки для самокруток разных типов. Например, модель «Симпл» выполнена из металла, и относится к ручным машинкам. Она невероятно надежная и долговечная, да и выглядит очень солидно. Машинка «King Size» напротив – выглядит очень игриво в ярком цвете и с забавным принтом. Автоматическая машинка «Вензеля» имеет бокс для хранения стаффа или табака. Она довольно крупная и выглядит внушительно. А машинка испанского бренда «RAW» легкая, так как изготовлена из пластика – но не обычного, а сделанного из конопли, то есть экологически чистого! Напоминаем, что наши консультанты помогут разобраться в таком обширном ассортименте.

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Теги: news, новости, Украина, зажигалки, 7dniv, 7dnivinfo  
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