10 лучших HDMI кабелей с поддержкой 4K HDR

При монтаже и настройке домашних мультимедийных систем HDMI кабель являются часто игнорируемым компонентом. Многие пользователи не задумываются, что его качество может иметь решающее значение при передаче видео и аудио сигналов. Если вы хотите подключить игровую консоль к 4K-телевизору или компьютер к монитору для достижения наилучшего качества изображения вам потребуется хороший HDMI кабель с поддержкой 4K-HDR. На рынке доступно множество шнуров, с их разнообразием можно ознакомиться тут: https://www.agsat.com.ua/kabel-shnury-razemy-instrument/hdmi-kabel/. А в нашем материале мы перечислим лучшие HDMI кабели, которые позволят получить максимальную отдачу от вашего нового 4K телевизора или монитора в 2021 году.

Лучшие 4K HDR HDMI кабели

Упомянутые ниже кабели помогут вам получить максимальную отдачу от вашего 4K смарт-телевизора или монитора, независимо от того, подключаете вы саундбар или Xbox Series X. Такие кабели помогут вам получить самый лучший сигнал с вашего компьютера на 4K монитор, что очень важно для дизайнеров или компьютерных геймером. Прежде чем начать, мы расскажем вам о различных типах кабелей HDMI и о том, на что стоит обратить внимание при их покупке.

Типы HDMI-кабелей

На рынке в 2021 году доступно несколько различных типов HDMI кабелей. Наиболее популярными являются HDMI 2.0 кабели. Они способны обрабатывать 4K контент на частоте 60 Гц. Следующая модификация – HDMI 2.1. Такие высокоскоростные кабели поддерживают передачу видео с разрешением до 8K на частоте до 120 Гц. Но не стоит гнаться за шнурами с маркировкой Ultra High Speed, которые поддерживают до 48 Мбит/с. Еще не так много устройств и приложений поддерживают разрешение 8K с частотой 120 Гц. Подавляющее большинство людей могут использовать маркировки «High Speed» или «Premium» версий HDMI 2.0 или 2.1, которые поддерживают пропускную способность до 18 Мбит/с.

Различие между стандартными

За шнурами стоят множество стандартов, давайте перечислим их характеристики и возможности:

Стандартные кабели HDMI поддерживают разрешение 720p на частоте 60 Гц и 1080i на частоте 60 Гц.

кабели HDMI поддерживают разрешение 720p на частоте 60 Гц и 1080i на частоте 60 Гц. Маркировка High Speed означает совместимость с 1080p на частоте 60 Гц и 4K на частоте 30 Гц.

означает совместимость с 1080p на частоте 60 Гц и 4K на частоте 30 Гц. Высокоскоростные кабели HDMI Premium обеспечивают пропускную способность до 18 Гбит/с, а это разрешение 4K при 60 Гц для HDMI 2.0.

обеспечивают пропускную способность до 18 Гбит/с, а это разрешение 4K при 60 Гц для HDMI 2.0. Ultra High Speed разработана для поддержки полосы пропускания 48 Гбит/с и стандарта HDMI 2.1. Совместима с 4K, 5K, 8K и 10K на частоте до 120 Гц.

Некоторые кабели HDMI также имеют выделенный канал HDMI Ethernet, что позволяет кабелю осуществлять сетевые соединения с совместимыми устройствами.

Разница между активными и пассивными HDMI кабелями

Активные кабели HDMI используют электронику внутри кабеля для усиления сигнала на расстояние до 30 метров без необходимости использования HDMI-удлинителей на основе оптоволокна. Большинство кабелей HDMI, которые вы найдете в Интернете, являются пассивными. Они способны передавать данные между двумя устройствами, но не могут повысить уровень сигнала самостоятельно. Максимальная длина таких кабелей ограничивается 15 метрами. Для большинства случаев пассивные кабели лучший выбор с точки зрения цены/производительность для большинства людей. Активные кабели не нужны на короткие расстояния для классических вариантов эксплуатации.

Лучшие кабели для телевизоров, игровых приставок и компьютеров.

Давайте рассмотрим лучшие HDMi кабели, которые можно заказать через Интернет, основываясь на их цене, характеристиках и бренде. Вот лучшие 4K HDR HDMI кабели, которые можно купить в 2021 году:

Monoprice Premium High Speed HDMI кабель

Amazon Basics High-Speed HDMI кабель

Crystal Audio High-Speed Premium HDMI кабель

iVANKY High Speed HDMI 2.0 HDMI кабель

Belkin Ultra HD High Speed HDMI 2.1 кабель

JYFT High Speed HDMI 2.0 кабель

Snowkids 4K Flat High Speed HDMI 2.0 кабель

BlueRigger Rugged 4K HDMI кабель

Pacroban 8K HDMI 2.1 Braided кабель

Zeskit Maya Ultra High Speed HDMI кабель

Лучшие параметры подключения для ваших гаджетов

Покупка нового современного телевизора не означает, что в комплекте поставки будет хороший HDMI кабель. Скорее всего наоборот, производитель постарался сэкономить и положил в комплект шнур со средними характеристиками. Если вам важно качество изображения, то стоит выбрать любой из вышеперечисленных, отталкиваясь из предпочтений и бюджета. Покупать самый дорогой HDMI кабель не нужно. Он не обязательно даст вам лучшее качество изображения, но при выборе стоит убедиться, что шнур поддерживает спецификации, которые вам нужны.

Представленный выше список включает в себя HDMI кабели от известных брендов, это гарантия того, что вы не получите никаких неприятных сюрпризов от любого из них.