Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS

Меблева індустрія з року в рік набирає все більших і більших обертів – виробники регулярно радують клієнтів новими моделями і навіть цілими лінійками. Це, певна річ, стосується і диванів, котрі користуються заслуженою популярністю і є невід’ємною складовою будь-якої оселі.

Серед численних підприємств – виробників меблевої продукції – провідне місце посідає відома вітчизняна фабрика «Amers», котра випускає широчезний асортимент преміальних меблів, зокрема прямі та модульні дивани https://amers.ua/modul-ni-divani, крісла і пуфи, подушки та всілякі аксесуари. Вироби вирізняються сучасним, продуманим до найменших дрібниць дизайном, високою якістю виконання (використовуються тільки найкращі та сертифіковані матеріали) та доволі демократичними цінниками.

Декілька слів про фабрику меблів

Меблеве підприємство «Amers» має чималий досвід роботи на вітчизняному ринку меблевих виробів і упродовж 20-ти років продукує конкурентну продукцію, застосовуючи пари цьому набуті знання, передові технології та надсучасне деревообробне обладнання.

Як пояснили в компанії, підприємство ніколи не топчеться на місці, постійно вдосконалює та примножує виробничу базу, розробляє та налагоджує випуск нових модельних рядів м’яких меблів, тримає руку на пульсі сучасних меблевих тенденцій та трендів.

Головними дороговказами для фабрики «Amers» були, є і залишатимуться якість, надійність та відповідальність за взяті на себе зобов’язання.

Ключові переваги диванів Amers

Як вже згадувалось вище, основною спеціалізацією фабрики є випуск сучасних м’яких меблів, зокрема, це модульні та прямі дивани https://amers.ua/prami-divani середнього цінового сегменту. Говорячи про основні «плюси» меблевої продукції, варто виокремити наступні:

Бездоганна якість виробів, відповідність сучасним вимогам та стандартам, тривалий термін експлуатації;

Використовуються екологічно чисті та натуральні матеріали, а також надміцна та якісна фурнітура і комплектуючі;

Широкий модельний ряд. Кожен клієнт зможе підібрати свій ідеальний варіант дивана, оскільки їх вибір приємно вражає своєю різноманітністю;

Оптимальне співвідношення «ціна - якість». Покупець має реальну можливість обзавестись диваном європейської якості за розумну ціну. Крім того, клієнт отримує 18-місячну гарантію на куплений меблевий виріб (детальніше про це можна прочитати на сайті фірми).

Крім того, важливо належним чином відзначити сайт меблевої фабрики, котрий, до речі, нещодавно був оновлений, відтак став ще зручнішим та інтуїтивно зрозумілішим. Тут можна легко та просто обрати товар, вказати бажані параметри (матеріал, колір тощо) та оформити замовлення за лічені хвилини. Разом з тим фабрика AMERS https://amers.ua/ подбала про те, аби на сайті були всі необхідні інструменти для зворотного зв’язку: достатньо надіслати повідомлення в онлайн-чат або зателефонувати за вказаним номером, щоб отримати вичерпну інформацію з тієї чи іншої товарної пропозиції, поради, рекомендації тощо. Вдалих вам покупок!