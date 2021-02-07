 

Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS

Досуг Сегодня, 15:3630
Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS

Меблева індустрія з року в рік набирає все більших і більших  обертів – виробники регулярно радують клієнтів новими моделями і навіть цілими лінійками. Це, певна річ, стосується і диванів, котрі користуються заслуженою популярністю і є невід’ємною складовою будь-якої оселі.

Серед численних підприємств – виробників меблевої продукції – провідне місце посідає відома вітчизняна фабрика «Amers», котра випускає широчезний асортимент преміальних меблів, зокрема прямі та модульні дивани https://amers.ua/modul-ni-divani, крісла і пуфи, подушки та всілякі аксесуари. Вироби вирізняються сучасним, продуманим до найменших дрібниць дизайном, високою якістю виконання (використовуються тільки найкращі та сертифіковані матеріали) та доволі демократичними цінниками.

Декілька слів про фабрику меблів

Меблеве підприємство «Amers» має чималий досвід роботи на вітчизняному ринку меблевих виробів і упродовж 20-ти років продукує конкурентну продукцію, застосовуючи пари цьому набуті знання, передові технології та надсучасне деревообробне обладнання.

Як пояснили в компанії, підприємство ніколи не топчеться на місці, постійно вдосконалює та примножує виробничу базу, розробляє та налагоджує випуск нових модельних рядів м’яких меблів, тримає руку на пульсі сучасних меблевих тенденцій та трендів.

Головними дороговказами для фабрики «Amers» були, є і залишатимуться якість, надійність та відповідальність за взяті на себе зобов’язання.

Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS

Ключові переваги диванів Amers

Як вже згадувалось вище, основною спеціалізацією фабрики є випуск сучасних м’яких меблів, зокрема, це модульні та прямі дивани https://amers.ua/prami-divani середнього цінового сегменту. Говорячи про основні «плюси» меблевої продукції, варто виокремити наступні:

  • Бездоганна якість виробів, відповідність сучасним вимогам та стандартам, тривалий термін експлуатації;
  • Використовуються екологічно чисті та натуральні матеріали, а також надміцна та якісна фурнітура і комплектуючі;
  • Широкий модельний ряд. Кожен клієнт зможе підібрати свій ідеальний варіант дивана, оскільки їх вибір приємно вражає своєю різноманітністю;
  • Оптимальне співвідношення «ціна - якість». Покупець має реальну можливість обзавестись диваном європейської якості за розумну ціну. Крім того, клієнт отримує 18-місячну гарантію на куплений меблевий виріб (детальніше про це можна прочитати на сайті фірми).

Крім того, важливо належним чином відзначити сайт меблевої фабрики, котрий, до речі, нещодавно був оновлений, відтак став ще зручнішим та інтуїтивно зрозумілішим. Тут можна легко та просто обрати товар, вказати бажані параметри (матеріал, колір тощо) та оформити замовлення за лічені хвилини. Разом з тим фабрика AMERS https://amers.ua/ подбала про те, аби на сайті були всі необхідні інструменти для зворотного зв’язку: достатньо надіслати повідомлення в онлайн-чат або зателефонувати за вказаним номером, щоб отримати вичерпну інформацію з тієї чи іншої товарної пропозиції, поради, рекомендації тощо. Вдалих вам покупок!

Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Мебли, 7dniv, 7dnivinfo  
Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS
Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS
10 лучших HDMI кабелей с поддержкой 4K HDR
10 лучших HDMI кабелей с поддержкой 4K HDR
Маленькая радость курильщика – табачная фабрика на дому
Маленькая радость курильщика – табачная фабрика на дому
Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен
Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен
Паллетные стеллажи – лучшее решение для хранения грузов
Паллетные стеллажи – лучшее решение для хранения грузов
Не боимся лютых морозов в плаще-пуховике от МилаНова
Не боимся лютых морозов в плаще-пуховике от МилаНова
Самый экономный отдых в Египте: ранняя бронь против горящих путевок
Самый экономный отдых в Египте: ранняя бронь против горящих путевок
Подбираем вытяжку в многоэтажный дом
Подбираем вытяжку в многоэтажный дом
Где и как ездить на шипованной резине
Где и как ездить на шипованной резине
Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
Как выбрать смеситель для кухни: 5 советов
Как выбрать смеситель для кухни: 5 советов
Классификация металлопластиковых окон и их виды
Классификация металлопластиковых окон и их виды

Новости по теме

Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
7-фев-2021, 08:42
Где и как ездить на шипованной резине
Где и как ездить на шипованной резине
4-фев-2021, 12:21
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
Професійні послуги по перетяжці меблів у Львові від Домслужби
29-янв-2021, 17:16
Як легко здійснити грошовий переказ між картками
Як легко здійснити грошовий переказ між картками
16-янв-2021, 08:53
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
17-дек-2020, 09:44

Последние новости

15:34
События
В ВОЗ сделали заявление что местом возникновения коронавируса может быть не Ухань
14:35
События
На новые протесты в России отреагировали у Путина
13:54
События
«Ешьте богатых»: в TikTok новый тренд — блогеры предлагают отписываться от знаменитостей
13:52
События
ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен
13:27
События
Вакцинация от COVID-19 стартовала в Иране
11:36
События
Главные направления сотрудничества Украины и США назвал посол
11:34
События
В школах Франции запретили использовать самодельные защитные маски
11:33
События
В Танзании из-за неизвестной инфекции умерли 15 человек
10:35
Экономика
Цена биткойна обновила исторический максимум
10:34
События
Расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов начал штат Джорджия
10:32
События
Доступ к COVID-вакцине всем гражданам до конца года хочет обеспечить Минздрав
10:31
События
Делегацию для переговоров на Форуме ОБСЕ по безопасности сформировал Зеленский
10:12
События
В Киеве второй день продолжается сильный снегопад
10:03
События
273 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
09:47
События
На пике похолодания российская электроэнергия будет идти в Украину в повышенный объемах чтобы украинцы не остались без света и тепла
09:12
События
В ЕС дали возможность для регистрации российской вакцины
08:14
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 февраля 2021
Вчера, 2021-02-08
22:20
События
Эксклюзив
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
22:07
События
Как можно скорее доставить COVID-вакцину в Украину Pfizer пообещала Зеленскому
22:03
События
В водах Дании к концу апреля планируют достроить "Северный поток-2"

Новости ТОП-7

Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины2480
Как Зеленский повторяет политическую эволюцию экс-президента и к чему он придет929
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины688
В Раде допускают досрочные выборы293
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 февраля 2021242
Как закрытие оппозиционных телеканалов отразилось на отношении к Зеленскому на Западной Украине232
Литва не будет применять российскую вакцину от COVID231

Досуг

Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS
Якщо дивани – то тільки від фабрики меблів AMERS
Меблева індустрія з року в рік набирає все більших і більших  обертів – виробники регулярно радують клієнтів новими моделями і навіть цілими лінійками. Це, певна річ, стосується і диванів, котрі користуються заслуженою популярністю і є невід’ємною складовою будь-якої оселі.
Сегодня, 15:3638
10 лучших HDMI кабелей с поддержкой 4K HDR
10 лучших HDMI кабелей с поддержкой 4K HDR
При монтаже и настройке домашних мультимедийных систем HDMI кабель являются часто игнорируемым компонентом. Многие пользователи не задумываются, что его качество может иметь решающее значение при передаче видео и аудио сигналов.
Сегодня, 14:0467
Маленькая радость курильщика – табачная фабрика на дому
Маленькая радость курильщика – табачная фабрика на дому
В каталоге магазина Duda только лучшие машинки для самокруток разных типов. Например, модель «Симпл» выполнена из металла, и относится к ручным машинкам. Она невероятно надежная и долговечная, да и выглядит очень солидно.
Вчера, 18:18179
Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен
Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен
Каталог трубок для табака настолько велик и разнообразен, что не сразу можно сориентироваться какой аксессуар подойдет именно вам. Разные материалы, формы, длина мундштука и изгиб чубука, разный объем чаш — все это делается не для красоты.
Вчера, 18:15142
Паллетные стеллажи – лучшее решение для хранения грузов
Паллетные стеллажи – лучшее решение для хранения грузов
Если пространство для хранения грузов – ограничено, но существует необходимость немалого количества тех или иных товаров и изделий, оптимальное и эффективное решение данного вопроса заключается в использовании специальных паллетных стеллажей.
Вчера, 18:14171
Не боимся лютых морозов в плаще-пуховике от МилаНова
Не боимся лютых морозов в плаще-пуховике от МилаНова
Плащ-пуховик является незаменимым атрибутом зимнего гардероба, дарящим своей обладательнице тепло и уют в холодные зимние дни.
Вчера, 12:45150

События

В ВОЗ сделали заявление что местом возникновения коронавируса может быть не Ухань
В ВОЗ сделали заявление что местом возникновения коронавируса может быть не Ухань
Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения предпологает, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев.
Сегодня, 15:3433
На новые протесты в России отреагировали у Путина
На новые протесты в России отреагировали у Путина
Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о новых протестах в России, которые состоятся 14 февраля.
Сегодня, 14:35103
«Ешьте богатых»: в TikTok новый тренд — блогеры предлагают отписываться от знаменитостей
«Ешьте богатых»: в TikTok новый тренд — блогеры предлагают отписываться от знаменитостей
В соцсети TikTok набирает популярность новый тренд под названием Eat the rich («Ешьте богатых»).
Сегодня, 13:5460
ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен
ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен
В этом году Вооруженные силы Украины смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен.
Сегодня, 13:5262
Вакцинация от COVID-19 стартовала в Иране
Вакцинация от COVID-19 стартовала в Иране
В Иране сегодня стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".
Сегодня, 13:2763
Главные направления сотрудничества Украины и США назвал посол
Главные направления сотрудничества Украины и США назвал посол
Действующий посол Украины в США Владимир Ельченко назвал главные направления сотрудничества Украины и США.
Сегодня, 11:3697
7 Днів