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Досуг Сегодня, 11:0078
Настоящие японские суши в Одессе

Настоящие японские суши в Одессе можно попробовать в следующих заведениях: “Суши Мастер”, “Каппи”, “Амагами Суши”, “Бенто”, “Манго”.

“Суши Мастер”

В меню ресторана можно найти суши (классические и острые), и роллы (вегетарианские, с мясом, обычные и запеченные).

Команда ресторана не только предлагает вкусные блюда, но и обеспечивает клиентов первоклассным сервисом. 

Настоящими хитами здесь являются роллы “Филадельфия” и “Калифорния”. Порции большие, начинки и рыбы (нежнейший норвежский лосось без косточек) повара не жалеют. Сами роллы и суши очень сытные. 

Тому, кто бережет фигуру, следует присмотреться к фитнесс-сетам. Есть варианты и для вегетарианцев: сет “Вега” (в составе сета: “Калифорния” с хияши, маки с огурцом, ) и “Бонсай” (маки с авокадо, с огурцом, “Калифорния” с хияши, вега ролл, ово ролл).

Над каждым заказом работают квалифицированные повара, которые знают секреты приготовления настоящих суши. Они живут своей работой, и вкладывают в нее душу. 

Компания часто проводит акции и интересные, творческие конкурсы. Имеется бонусная программа. 

Сделать заказ можно на сайте, или по телефону: 0 800 330 333.

“Амагами Суши”

Настоящие японские суши в Одессе

В ассортименте имеются: суши, сеты, роллы (острые, горячие, с угрем, с семгой, овощные, классические, фирменные, без сырой рыбы).

Ценителям необычных вкусов следует обратить внимание на роллы “Аляска” (лосось, авокадо, омлет, масаго) и “Сырная Калифорния” (снежный краб, огурец, филадельфия, масаго). 

Ассортимент постоянно расширяется, часто появляются новинки. Регулярно проводятся розыгрыши и акции (бывают постоянными и временными). 

“Каппи”

Основной “изюминкой” этого суши-кафе являются роллы:

  • Филадельфия (охлажденный лосось, огурец, сливочный сыр, рис Calrose);
  • Филадельфия с крабом (Охлажденный лосось, сливочный сыр, снежный краб, огурец, рис Calrose, японский майонез);
  • Зеленый дракон (Угорь, авокадо, сыр сливочный, огурец, кунжут, соус Унаги, рис Calrose).

Заказы принимаются с 11:00 до 22:45.

“Бенто”

“Фишкой” суши-бара являются роллы: “Цунами”, “Филадельфия”, “Ясай”, “Гавайский”, “Окинава чиз”, “Аляска”, “Даллас”, “Футомаки”.

Судя по отзывам клиентов, самым вкусным роллом является “Филадельфия”. Его характеризует хороший слой, большое количество рыбы, правильно сваренный рис и вкусный свежий сыр. 

Горячие роллы хрустящие снаружи, и прохладные внутри. 

Заказы принимаются каждый день, с 10:00 до 22:00.

“Манго”

Это кафе японской и тайской кухни. В меню присутствуют большие сеты, роллы и суши. Блюда готовятся как по классическим, так и по оригинальным, авторским рецептам.

В каждой порции много начинки. Сами порции большие и сытные.

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