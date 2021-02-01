 

Как контролировать расход топлива автопарком предприятия?

Досуг Сегодня, 12:3557
Как контролировать расход топлива автопарком предприятия?

Регулярное повышение цен на бензин и дизельное топливо побуждает многие российские предприятия, занимающиеся перевозкой грузов и пассажиров, искать дополнительные источники экономии ГСМ. Учредители автобусных парков, служб такси, и экспедиторских компаний, желающие оптимизировать затраты на покупку горючего за счет систем спутникового мониторинга ТС, могут заказать внедрение таких решений на сайте microtronic.com.ua/resheniya-dlya-tekhniki/189-gps-kontrolya-urovnya-i-raskhoda-topliva. Подробно о том, каким образом можно контролировать расход топлива автопарком предприятия, расскажет данная статья.

Что нужно знать руководителям транспортных организаций

Непомерно высокие затраты компании на покупку ГСМ зачастую обусловлены недобросовестными действиями шоферов, которые различными способами присваивают корпоративный бензин. В частности, некоторые водители попросту сливают горючее и скрывают следы хищения посредством фальсификации показателя пробега. Другие же обналичивают выдаваемые работодателем талоны на бензин.

Решить проблему воровства корпоративного горючего поможет оснащение транспорта комплексом синхронизированных устройств расхода топлива. Так, в бензобаке устанавливается датчик, регистрирующий изменение уровня горючего. Это устройство среагирует на резкое падение уровня топлива при попытке слива, отобразив аномалию на цифровой диаграмме. Эта информация в режиме реального времени передается в диспетчерскую, которая получит неопровержимое доказательство факта хищения ГСМ и без проблем сможет привлечь каждого шофера-нарушителя к дисциплинарной ответственности.

Еще одной распространенной причиной высоких транспортных издержек предприятий с автопарком является несанкционированная эксплуатация корпоративного транспорта штатными водителями. В частности, во многих экспедиторских компаниях шоферы, быстро доставившие товар в пункт назначения, используют машину для перевозки неучтенных грузов от сторонних заказчиков. С аналогичной ситуацией сталкиваются и службы такси, которые терпят убытки от упущенной прибыли из-за «левых» пассажиров.

Решить проблему высоких расходов на покупку бензина вследствие нецелевого использования ТС персоналом работодателю поможет оснащение автопарка трекерами с приемником сигнала спутниковой системы глобального позиционирования. Наличие в салоне машины бортового устройства GPS-отслеживания позволит диспетчерской службе предприятия в режиме реального времени следить за тем, чтобы водители:

  • своевременно возвращались на базу;
  • не отклонялись от заданного маршрута;
  • не превышали заявленное расстояние рейса.

Стоит отметить, что оборудование корпоративного транспорта приборами спутниковой системой мониторинга транспорта актуально даже для тех организаций, водители которых не склонны нарушать трудовую дисциплину. Например, экспедиторским компаниям, которым необходимо развести товар в несколько удаленных друг от друга точек, важно выбрать оптимальную последовательность посещения объектов. Наличие в машине бортового навигационного устройства на базе GPS позволит водителям в режиме реального времени находить кратчайший путь до следующей точки отгрузки, избегая тем самым перерасхода топлива.
Еще больше пользы данная практика приносит службам такси, которые при помощи устройств GPS-слежения получают возможность направлять к заказчику ближайший свободный автомобиль. В конечном счете установка навигационных бортовых устройств неизбежно приведет к сокращению логистических издержек предприятия и повысит его конкурентоспособность.

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