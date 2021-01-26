Когда менять подшипники на стиралке: первые сигналы

Важность использования стиральной машины в быту трудно переоценить – это важнейшая составляющая современной жизни, благодаря которой наша одежда всегда чиста и опрятна.

Выход же из строя такой важной установки чреват нежелательными последствиями, но если вы столкнулись с подобной проблемой, в первую очередь нужно попытаться определить и устранить ее путем замены той или иной запчасти.

Как показывает практика, чаще всего выходят из строя подшипники стиральных машинах автомат - это важнейшая составляющая данной бытовой техники, обеспечивающая надежное крепление и свободное вращение барабана. Поломка же подшипникового узла может внести негативные коррективы в работу стиралки и полностью вывести ее с рабочего состояния.

Разумеется, точную причину поломки стиральной машины может определить только квалифицированный специалист, но все же будет весьма полезным иметь хотя бы базовое представление о поведении стиральной установки во время поломки подшипников.

Признаки того, что пора менять подшипники

Определить поломки подшипников на ранних стадиях неопытному человеку достаточно сложно, но существует несколько сигналов к тому, что необходимость оперативной замены подшипникового узла назрела:

Стиральная машинка во время работы издает сторонние шумы и звуки, в частности – хруст, скрип, лязг и пр. По мере увеличения скорости вращения барабана, данные звуки, как правило, становятся значительно громче. Поэтому в данном случае купить новые подшипники https://master-plus.com.ua/stiralnaya/podshipniki/ - не прихоть, а крайняя необходимость;

Стиралка плохо отжимает одежду. Выход из строя подшипников препятствует оптимальной работе двигателя, поэтому и отжим белья оставляет желать лучшего;

Установка чрезмерно вибрирует и подскакивает. Поломка подшипников приводит к дисбалансу барабана во время вращения, поэтому стиралка начинает сильно дрожать и перемещаться по помещению;

Износ резинового уплотнителя. «Гуляющий» по причине поломки подшипников барабан во время вращения контактирует с уплотнителем, стирая и повреждая его поверхность.

Это, несомненно, только некоторые сигналы, свидетельствующие о поломке подшипников. Более точный ответ на вопрос: нужно ли менять данную деталь, может предоставить только мастер. Ему, кстати, желательно доверить и саамы замену, ведь самостоятельное устранение поломки может иметь негативные последствия, особенно, если отсутствуют опыт и навыки подобных манипуляций.

И еще один важнейший момент: подшипники, как и другие запчасти для стиральной машины, лучше покупать в надежных продавцов. Так, к примеру, интернет-магазин «Мастер Плюс» предлагает огромнейший выбор качественных деталей для бытовой техники – по максимально выгодной цене и с доставкой по Украине.