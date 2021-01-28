Советы покупателям вышивальных машин

Среди посетителей интернет-магазина Janome, выбирающих вышивальные машины, распространено несколько заблуждений, на которых хотелось бы заострить внимание.

Бытует мнение, что машинная вышивка – это элементарное занятие. Дескать, сложный автомат, использующий мощный софт, всё делает сам, а пользователю и заботиться ни о чём не нужно. Однако владельцу всё же придётся немало потрудиться, чтобы выйти на достойный уровень качества, ради которого машина и покупается. Кое-кто думает, что нужно обязательно уметь вышивать, рассматривая вышивальную технику как новый этап в развитии. Чаще всего умения вышивать не требуется. Нельзя запускать вышивание неотработанного в деталях изображения сразу на изделии. Гораздо практичнее протестировать файл на пробном куске ткани, выявить проблемы, откорректировать дизайн, настроить оборудование, и только после этого запускать изделие в работу. Нельзя слишком туго запяливать материю. Когда машина отработает, а ткань будет освобождена из пяльцев, вокруг узоров и элементов рисунка могут начать образовываться некрасивые складки и волны.

Вышивка как бизнес

В интернет-магазине Janome цена вышивальных машин стартует с 20 тыс. грн. Конечно, такое оборудование ради украшения собственных наволочек и полотенец не покупают. Чаще всего вышивальные машины переходят в руки тех, кто планирует основать домашний бизнес. Большим спросом пользуются вышитые пейзажи, портреты, иконы, украшенные вышивкой свадебные наряды и аксессуары, на чём можно неплохо заработать.

В этом контексте позвольте дать совет: предполагая производить вещи на продажу, не выбирайте дешёвую бытовую вышивальную машину, работающую над одним проектом в несколько заходов и крайне медленно. Лучше заплатить достойную цену и получить в своё распоряжение профессиональный аппарат, вышивающий быстро и качественно.

Как продавать готовые изделия

Некогда вышивальщицы, желающие реализовать свою продукцию, сталкивались с большими проблемами при поиске покупателей. Интернет снял все преграды. Сегодня вы можете предлагать свои работы в крупные города и на окраины, даже за границу.

Используйте все возможности сети – страницы в Фейсбуке и Инстаграме, доски объявлений, газеты бесплатных объявлений, имеющие веб-версию. Имеется немало площадок для мастеров hand-made, арт-галерей, позволяющих публиковать фотографии работ, выставляемых на реализацию.