Преимущества кирпичных домов

Ни для кого не секрет, что строительство дома из кирпича удовольствие не из дешёвых. Стоимость кирпича, его кладка, на порядок выше современных аналогов, но не спешите искать альтернативу.

Кирпичные каркасы представляют собой разумное вложение в перспективе, которое окупается более низкими затратами на содержание дома. Известно, что стены из кирпича помогают регулировать температуру в здании, так как сохраняют тепло и прохладу. Зимой, отдавая накопленное тепло, стены обогревают помещение, а в жаркий летний день способствуют естественному охлаждению. Это создает приятный микроклимат естественным путем.

В строительном интернет магазине Тривита представлен широкий выбор клинкерного, огнеупорного, облицовочного строительного кирпича для внутренних и наружных работ.

Аргументы в пользу кирпичного дома

Помимо комфорта, у постройки из кирпича есть и финансовые преимущества. Дома, полностью построенные из кирпичной кладки, в конечном итоге обходятся дешевле, поскольку для отопления им требуется меньше энергии. Исследования доказали, что кирпичи для внутренних стен лучше всего подходят для домохозяйств с пассивным и низким энергопотреблением, поскольку стены эффективно поддерживают систему отопления дома, а также поглощают влагу.

Ну и, разумеется, эстетическая составляющая. Кирпичные дома более привлекательны, имеют высокий спрос при продаже и с большим отрывом побеждают в конкурентной борьбе с каменными аналогами. Даже у непрофессионалов, кирпичный дом заведомо ассоциируется с лучшим качеством.

Преимущество использования строительного кирпича:

Кирпич - крепкий и долговечный строительный материал;

неприхотлив в содержании;

обеспечивает лучшую изоляцию и поддержание микроклимата;

повышает конкурентность дома при продаже;

неограниченный простор для дизайнерских идей.

Кирпич - крепкий и долговечный строительный материал

Когда дело доходит до создания экстерьера собственного дома, приходиться хорошенько подумать. С одной стороны, хочется, чтобы было красиво, с другой стороны, практично, надежно и устойчиво к негативным проявлениям стихии. И тут на помощь приходит кирпич. Этот материал способен выдержать землетрясение высокого балла, практически без повреждений корпуса. Благодаря природной расцветки и уникальному составу, материал не выцветает под действием ультрафиолета и не меняет цвет. Кирпич не гниет, не деформируется, а насекомым не интересно есть обожженную глину. На протяжении веков кирпич считается ведущим материалом, не подверженным старению.

Неприхотлив в содержании

Фасады, облицованные кирпичом не требуют обслуживания, по сравнению с сайдингом, декоративной шпатлевкой, деревом. Благодаря естественному эстетическому оформлению собственнику не придется тратить деньги на реставрацию и чистку фасада. Обычно, только через 30 лет службы возможно появление расслоения отдельных блоков или повреждение цементного шва. В этом случае рекомендуется произвести своевременный ремонт во избежание более серьезных последствий. С другой стороны, если о кирпичном здании позаботиться своевременно и правильно, оно будет служить веками при минимальном уходе.

Кирпич обеспечивает лучшую изоляцию и поддержание микроклимата

Если возведение монолитного здания из кирпича слишком накладно для вашего бюджета или готовое жилье уже имеет готовый фасад, выход есть. Для обеспечения дополнительной шумо и теплоизоляции можно кирпич используется для облицовки фасада. Такое решение обеспечивает дополнительный уровень защиты от внешнего шума и способствует поддержанию микроклимата в помещении. Кирпичная кладка объяснят сохранение прохлады в знойный летний день и консервацию тепла в зимнюю стужу. Этот материал обладает превосходной теплоотдачей, это почувствует даже ваш кошелек, потому что больше не придется полагаться на систему отопления и кондиционирования.

Кирпич повышает конкурентность дома при продаже

Строительство или облицовка кирпичом на порядок дороже использования других строительных материалов, но окупается благодаря высокому спросу на качественную недвижимость. На вторичном рынке жилья клиенты готовы выложить большую сумму для обеспечения собственного комфорта, эстетики, безопасности, долговечности здания.

Согласно данным британского аналитического агентства, рост стоимости кирпичной недвижимости составляет около 5% в год.

А благодаря внешней натуральной привлекательности, не сомневайтесь, ни один покупатель не пройдет мимо вашей недвижимости.

Неограниченный простор для дизайнерских идей

Строительный кирпич отличается разнообразием форм и стилей, что придает каждому кирпичному зданию уникальный характер и очарование. При желании можно создать неповторимый дизайн, используя декоративные элементы или другие разновидности материала. Например, вертикальное обрамление, стеллажи, колонны с помощью разных способов размещения кирпичей.

Кирпич представляет собой классический строительный материал, с многовековой историей, но благодаря современному взгляду и работе дизайнеров ваш дом может стать образцом современного искусства.