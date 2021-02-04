Робот Roborock: 3 помощника для вашей квартиры

Если вы задумывались над приобретением роботизированного пылесоса, то не могли упустить из виду бренд Roborock. Продукция бренда представлена в среднем ценовом сегменте и есть практически в каждом магазине техники. И сегодня мы, совместно с экспертами магазина Eldorado, расскажем о бренде и его представителях подробнее, потому как больше на слуху пылесосы Дайсон в Украине, но Roborock тоже есть что предложить.

Покупателю трудно разобраться, чем же отличаются модели бренда Roborock, кроме букв в названии и на какой остановить выбор.

Roborock S4 Max

Этот “малыш” довольно мощный по части всасывания пыли с пола и ковров. У него есть расширенное меню и навигация, умение картографировать квартиру. Так что он не заблудится в любом доме. Как и во многих моделях, в девайсе присутствуют опции фильтрации воздуха, самостоятельного контроля заряда и подключения к док-станции, длительное время автономной работы.

Когда робот “рисует в голове” карту вашего дома, он запоминает, где находятся препятствия (кресло, стул, распахнутая дверь). С помощью приложения хозяйка может сделать для пылесоса “запретную комнату”, как у Синей Бороды в сказке, куда роботу запрещается заезжать на программном уровне.

S4 Max распознает разные типы поверхностей и умело с ними справляется — поднимает с пола мелкий мусор, очищает грязь. Как только он чувствует, что силы на исходе, отправляется к зарядной станции. Спустя время, возвращается в то место, где остановился и продолжает “шуршать” по дому. Внутри пылесоса встроен воздухофильтр класса E11, улавливающий 95% всех аллергенов из воздуха.

Но если вы заинтересованы купить Xiaomi Roborock https://eldorado.ua/bagless/c1039038/producer=roborock/ с влажной уборкой, тогда рассмотрите другие модели.

Roborock S5 Max

В этой модели есть небольшой резервуар для воды, а, значит, он еще и помоет пол. Пылесос также управляется со смартфона и выполняет все поручения хозяев. Например, в одной комнате мыть пол, а в другой — нет. Удобно, если вчера в кухне-гостиной была вечеринка и сегодня там нужно тщательно прибраться, а в остальных комнатах достаточно просто собрать пыль.

“Оснащенный емкой батареей на 14,4 В, пылесос работает до 3 часов без подзарядки. За это время он уберет даже в особняке на 200 кв. м”, — рассказали в Eldorado. Эта модель тоже поддерживают функцию создания запретных зон.

Если вам нужен прибор 2 в 1 со шваброй, S5 Max — отличный выбор.

Roborock S6 MaxV

Пользуясь языком смартфонов, Roborock S6 MAXV - флагман линейки. Самый мощный, самый умный и продуманный прибор, который видит в темноте и поддерживает сухую и влажную уборку.

У S6 MaxV 2 камеры, распознающие преграды на нарисованной в системе карте. Прибор видит шнуры, тапочки, напольные весы, когтеточки и подстилки домашних питомцев и объезжает их. Если вы вдруг забыли на полу чашку с кофе, робот ее не перевернет.

Мощность всасывания пыли на 25% больше по сравнению с предыдущими моделями — профи по коврам с пушистым ворсом. Робот самостоятельно создает максимально эффективные маршруты для уборки и не путает этажи, если убирает особняк.

Полностью автономный робот-пылесос запускается со смартфона. Заряда хватает, чтобы без остановки прибраться во всем доме. Можно даже установить ему график уборки и он дисциплинированно будет придерживаться распорядка.