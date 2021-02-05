Как выбрать хорошую ванну?

Если утро начинается с кофе, то тяжёлый день лучше провести в ванне с теплой водой. Разнообразие предложений магазинов сантехники часто приводит в замешательство, а не просто даёт свободу выбора. Покупателю доступны модели из:

чугуна;

стали;

литого камня;

акрила.

У каждого материала есть собственные особенности.

Преимущества и недостатки материалов

Чугун – надежный и долговечный вариант, но слишком тяжёлый. Часто он требует укрепления пола в доме, особенно если речь идёт о старых многоэтажках. Разнообразием форм этот сплав также не может похвастаться.

Стальные емкости в несколько раз легче, но быстро отдают тепло. Вода в такой ванне быстро стынет. При наполнении стальных моделей слышен шум: вода барабанит о поверхность, поэтому часто снизу металл запенивают.

Литой камень – материал премиум-класса, поэтому найти бюджетный вариант не получится. Как и чугун, камень весит достаточно много.

Проще всего и дешевле купить ванну из акрила. Она лёгкая, быстро нагревается, долго удерживает высокую температуру воды, отличается долговечностью.

Коротко о производителях

Ключевую роль в качестве играет производитель сантехники. Сотни брендов предлагают изделия из стали и акрила, но далеко не каждая из компаний заслуживает внимания. Только проверенные компании предлагают качественный акрил. В слишком дешёвых моделях он обладает пористой структурой, которая быстро затирается и повреждается. Вместо экономии приходится покупать новую ванну.

Но даже качественные ванны из акрила стоят недорого. Особенно если речь идёт о простых моделях без гидромассажа или других дополнительных функций. Оптимальную продукцию по отношению цены и качества предлагают компании:

Kolo;

Duravit;

Roca;

Villeroy&Boch;

Kaldewei и другие.

Модельный ряд вышеупомянутых компаний содержит как бюджетные ванны, так и изделия премиум-класса. Независимо от принадлежности к классу, производитель гарантирует высокое качество, так как заинтересован в доверии со стороны покупателей и заботится о собственной репутации.