Подбираем зимнюю детскую обувь

Есть много разных мнений о том, какой должна быть детская обувь, чтобы красиво выглядела, а также была удобной для ребенка. Перед родителями может возникнуть сложная задача, поскольку есть чрезвычайно большое количество цветов, моделей и фасонов детской обуви.

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Как выбрать размер?

Нужно очень внимательно отнестись к этому вопросу, поскольку, если обувь для ребенка будет тесная или наоборот, слишком большая, это может повлиять на его здоровье и возникнут:

Плоскостопие;

Проблемы с позвоночником;

Искривление пальцев;

Болезни суставов и многие другие.

При покупке зимней обуви нужно, чтобы запас был не менее 1 сантиметра. Кроме этого, не рекомендуют покупать обувь на вырост, поскольку у каждого ребенка нога растет по-разному и можно не угадать с нужным размером. Лучше приобрести пару в то время года, когда она нужна.

Из чего изготавливают обувь?

Можно выбрать различные модели из материалов, которые вам больше всего нравятся. В частности, основными являются:

Натуральная кожа - такие изделия очень хорошо носятся, а также удобные и красивые. Кроме того, это очень пластичный материал, который подходит для любой стопы. Преимуществами выбора такой обуви является то, что она будет служить долгое время, надежно защищает от влаги и сохраняет тепло;

Кожзаменитель - основным его преимуществом является то, что цена на такие изделия значительно меньше, чем по сравнению с натуральной кожей. Однако, такую ​​обувь можно купить буквально на один-два сезона, поскольку плохо переносит сильные морозы и быстрее изнашивается;

Замша - такая обувь очень хорошая и элегантная, однако, ее можно использовать только в сухую погоду, поскольку от влаги она будет промокать. За такой обувью нужен особый уход.

Какие популярные варианты зимней обуви для детей?

Большую популярность набрали сноубутсы - они очень теплые и не пропускают влагу. Детскую ножку защищают три слоя материала, поэтому их можно использовать в наиболее холодные зимы. Кроме того, можно выбрать снегоходы - благодаря специальной мембране, ноги защищены от холода. Многие дети любят угги- их изготавливают из натуральных материалов, они очень хорошо носятся и красиво смотрятся на ноге маленького непоседы.