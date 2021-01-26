Как выбрать запчасти для авто

Чтобы сократить затраты на ремонт машины, посетите каталог https://brovacar.ua/ru/shop и закажите нужную для устранения дефекта в работе деталь просто онлайн. Таким образом вы сэкономите немалую сумму денег, ведь стоимость запчасти, купленной в интернет-магазине, в разы ниже той, что продаст вам мастер на СТО.

Параметры выбора комплектующих для авто

При покупке автомобильных комплектующих онлайн учитывайте следующие моменты:



марку и модель вашего авто. Не бывает универсальных запасных деталей, они должны соответствовать конкретному автомобилю. Чтобы упростить поиск, задайте фильтр товаров по выбранной вами марке и модели. Система сама отсортирует подходящие вашим запросам детали для быстрого и удобного заказа. А вам лишь остается подобрать подходящую по цене деталь и оформить ее покупку онлайн;

торговую марку и страну изготовления запчасти. Всегда в наличии детали как западного, так и китайского производства. Самые доступные по цене китайские аналоги. Но при их покупке важно убедиться в достойном качестве товаров. Иначе деньги попросту будут выброшены на ветер. Вам придется в очень скором времени заново отвозить свое сломанное авто на СТО и еще раз платить деньги за его очередной ремонт;

наличие сертификата качества и гарантийного талона. Важно, чтобы на автозапчасть имелись все необходимые документы. Только в этом случае вы можете быть уверены в ее оригинальности. Также проверьте правильность заполнения представителями магазина гарантийного талона. При наличии любых неточностей и исправлений в документе вы автоматически теряете право на бесплатное сервисное обслуживание на протяжении указанного в талоне срока гарантии;

стоимость. Не всегда оригинальная запчасть от западного производителя стоит дорого. Если вы решили сэкономить на цене, но не на качестве, тогда вам стоит попробовать купить не новую запчасть, а бывшую в употреблении. Наилучшим решением окажется приобретение детали после разборки автомобиля. При этом вы купите качественную, но недорогую по цене вещь. Но важно учесть то, откуда была пригнана машина. Если на ней ездили в нашей стране, тогда нужно быть готовым к тому, что ее техническое состояние не будет отличным, хорошим и возможно даже удовлетворительным. Связано это с нашими плохими дорогами и суровым климатом. А вот авто, пригнанное из Европы или Америки, идеально подойдет для разборки. Из-за должных условий эксплуатации, состояние его комплектующих скорее всего будет почти новым.