Hydromarket.com.ua - солидный ассортимент гидронасосов

Гидравлический насос является ключевым устройством любой системы, которая работает с жидким носителем энергии. Ведь именно он отвечает за его циркуляцию в замкнутом контуре, запуская потоки, останавливая их и нагнетая напор. Давление необходимо не только накачать, но и поддерживать в определенном диапазоне, причем на разных участках трубопровода напор должен иметь разные значения.

Ассортимент гидравлических насосов, представленных в Украине

Гидронасосы в Украине представлены в очень широком ассортименте, благодаря чему можно легко выбрать оптимальную модель для любой технической системы. Между собою изделия отличаются различными параметрами, среди которых значится следующее:

особенности конструкции и вид вытесняющих элементов (поршни, шестерни, плунжера, пластины) с разным их размещением внутри корпуса;

тип агрегата по принципу действия (бывают объемные и динамические модели);

технические характеристики – мощность, пропускная способность, частота оборотов, направление вращения, КПД и т.д.;

габариты и вес устройства;

специфика установки – креплений и подключения.

От перечисленных выше параметров насоса зависит функциональность всей гидросистемы – ее предельное давление, мощность, КПД, объем рабочей жидкости, грузоподъемность, возможности. Но во внимание необходимо принимать и эксплуатационные качества агрегата – надежность, долговечность, ремонтопригодность, простота установки и обслуживания, качество и продолжительность гарантийного сервиса. Все это влияет на стоимость гидрооборудования, что является важным критерием выбора.

Как выбрать гидронасос правильно?

Подбор оптимального варианта осуществляется с учетом многих параметров – особенностей несущей техники (вид, марка и модель), условий работы (температура, загрязненность и влажность окружающей среды, интенсивность эксплуатации), перечня агрегатируемого оборудования (навесного и прицепного), рабочих характеристик гидросистемы (объема циркулирующей жидкости, расхода каждого узла), требований к точности работы и КПД.

Специалист перед подбором может выполнить необходимые расчеты, чтобы мощности насоса хватало, ведь одинаково плохо и ее недостаток, и ее превышение. При нехватке силы гидронасоса будет снижаться производительность, а самому агрегату придется работать на пределе возможностей, что ускорит его износ. Более мощный насос потребляет больше ресурсов, поэтому его эксплуатация и покупка обходятся дороже.

Эксплуатационные качества во многом определяются производителем – ответственные марки уделяют внимание надежности агрегатов и их защите от неблагоприятных факторов. А еще они дают продолжительную гарантию с обслуживанием на сертифицированных СТО. Соответственно, такое оборудование обходится дороже, но и служит оно дольше, качественнее, реже ломается. При условии корректного монтажа и соблюдения рекомендаций по эксплуатации, конечно.

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