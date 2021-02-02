Как разместить кровать в маленькой спальне

Даже маленькую спальню хочется сделать уютной, комфортной для проживания и функциональной. Задача осложняется тем, что в ней должно обязательно присутствовать полноценное спальное место.

Так как же разместить кровать, без ущерба эргономичности пространства?

Основные правила размещения

Задумываясь над тем как установить кровать, важно помнить о правилах, несоблюдение которых может стать причиной дискомфорта:

Кровать нужно установить так, чтобы к ней был открыт доступ как минимум с одной стороны. Если речь идет о двуспальной кровати, свободный подход должен оставаться с обеих сторон.

На спящего человека не должен попадать холодный воздух из окна или кондиционера.

Изголовье, примыкающее к стене, за которой находится ванная комната или кухня может стать причиной беспокойного сна. Если решить вопрос шумоизоляции невозможно, на стену лучше повесить ковер или купить кровать с мягким изголовьем.

Спальное место не стоит обустраивать вплотную к окну. Это позволит избежать перегрева от радиаторов зимой и попадания солнечных лучей летом. Более того, под воздействием внешних факторов мебель может утратить первоначальный внешний вид.

Кровать не должна препятствовать открыванию дверей шкафа, выдвижению ящиков комода и свободному перемещению по комнате.

Как вы видите, правил не так много, но все они важны.

Как не следует ставить кровать

У специалистов фэн-шуй особое мнение по поводу того, как должна быть размещена кровать. Однако при расстановке мебели в маленькой спальне, люди зачастую руководствуются имеющимися возможностями. Но все же есть несколько правил, как нельзя устанавливать кровать.

Крайне нежелательно спать напротив двери с направленными к ней ногами. Если по-другому установить ложе не получается, у изножья нужно поставить ширму или комод. Кроме того, посторонние звуки, доносящиеся из-за двери, могут вызвать стресс, бессонницу и ухудшение самочувствия.

Не стоит обустраивать спальное место под низкой частью потолка. На подсознательном уровне у человека возникнет чувство постоянного давления и скованности. Схожие чувства вызывает сон под балкой, массивной люстрой, навесными шкафами над изголовьем.

Кровать, расположенная изножьем к стене, ограничивающей видимость, порождает ощущение подавленности и неуверенности в себе. Мало кому понравится, просыпаясь утром, видеть перед собой глухую стену.

Обязательно учитывайте эти моменты, что потом не пожалеть.

Лучшие варианты размещения кровати в маленькой спальне

Если вы решили купить кровать в Киеве вы найдете много моделей из разных материалов.

Однако, на этом проблемы не заканчиваются. Важно еще разобраться, как правильно установить ложе.

Поперек спальни. Вариант подходит для вытянутой комнаты ширина которой не менее 2.5 метров. Иначе проход между стеной и кроватью будет трудно преодолимым. Такая расстановка мебели обеспечит доступ к спальному месту с обеих сторон и позволит разместить другие предметы мебели. Вдоль стены. Вариант оптимально подходящий для узкой комнаты. Установленная вдоль стены кровать не загромождает доступ к другим предметам мебели, сохраняя максимум полезной площади. Недостаток такого размещения в том, что подход к кровати остается только с одной стороны, что особенно актуально для супругов, делящих комнату. Изголовьем к окну. Планировка, которая часто используется в квадратных помещениях шириной не более 3 метров. Смотрится такое расположение очень эффектно, однако радиаторы, установленные под окном, могут вызвать дискомфорт. Поэтому по возможности их следует перенести на соседнюю стену. Поперек комнаты у окна. Такое размещение визуально корректирует планировку маленькой и вытянутой спальни. Подход к кровати остается только с одной стороны, при этом сохраняется эргономика пространства.

Маленькая площадь может затруднить обустройство спальни. Но при правильном подходе, даже в таком помещении каждому под силу создать уютную обстановку. Главное, ориентироваться на личные нужды и предпочтения.