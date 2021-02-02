Как разместить кровать в маленькой спальне

Даже маленькую спальню хочется сделать уютной, комфортной для проживания и функциональной. Задача осложняется тем, что в ней должно обязательно присутствовать полноценное спальное место.
Так как же разместить кровать, без ущерба эргономичности пространства?
Основные правила размещения
Задумываясь над тем как установить кровать, важно помнить о правилах, несоблюдение которых может стать причиной дискомфорта:
- Кровать нужно установить так, чтобы к ней был открыт доступ как минимум с одной стороны. Если речь идет о двуспальной кровати, свободный подход должен оставаться с обеих сторон.
- На спящего человека не должен попадать холодный воздух из окна или кондиционера.
- Изголовье, примыкающее к стене, за которой находится ванная комната или кухня может стать причиной беспокойного сна. Если решить вопрос шумоизоляции невозможно, на стену лучше повесить ковер или купить кровать с мягким изголовьем.
- Спальное место не стоит обустраивать вплотную к окну. Это позволит избежать перегрева от радиаторов зимой и попадания солнечных лучей летом. Более того, под воздействием внешних факторов мебель может утратить первоначальный внешний вид.
- Кровать не должна препятствовать открыванию дверей шкафа, выдвижению ящиков комода и свободному перемещению по комнате.
Как вы видите, правил не так много, но все они важны.
Как не следует ставить кровать
У специалистов фэн-шуй особое мнение по поводу того, как должна быть размещена кровать. Однако при расстановке мебели в маленькой спальне, люди зачастую руководствуются имеющимися возможностями. Но все же есть несколько правил, как нельзя устанавливать кровать.
- Крайне нежелательно спать напротив двери с направленными к ней ногами. Если по-другому установить ложе не получается, у изножья нужно поставить ширму или комод. Кроме того, посторонние звуки, доносящиеся из-за двери, могут вызвать стресс, бессонницу и ухудшение самочувствия.
- Не стоит обустраивать спальное место под низкой частью потолка. На подсознательном уровне у человека возникнет чувство постоянного давления и скованности. Схожие чувства вызывает сон под балкой, массивной люстрой, навесными шкафами над изголовьем.
- Кровать, расположенная изножьем к стене, ограничивающей видимость, порождает ощущение подавленности и неуверенности в себе. Мало кому понравится, просыпаясь утром, видеть перед собой глухую стену.
Обязательно учитывайте эти моменты, что потом не пожалеть.
Лучшие варианты размещения кровати в маленькой спальне
Если вы решили купить кровать в Киеве вы найдете много моделей из разных материалов.
Однако, на этом проблемы не заканчиваются. Важно еще разобраться, как правильно установить ложе.
- Поперек спальни. Вариант подходит для вытянутой комнаты ширина которой не менее 2.5 метров. Иначе проход между стеной и кроватью будет трудно преодолимым. Такая расстановка мебели обеспечит доступ к спальному месту с обеих сторон и позволит разместить другие предметы мебели.
- Вдоль стены. Вариант оптимально подходящий для узкой комнаты. Установленная вдоль стены кровать не загромождает доступ к другим предметам мебели, сохраняя максимум полезной площади. Недостаток такого размещения в том, что подход к кровати остается только с одной стороны, что особенно актуально для супругов, делящих комнату.
- Изголовьем к окну. Планировка, которая часто используется в квадратных помещениях шириной не более 3 метров. Смотрится такое расположение очень эффектно, однако радиаторы, установленные под окном, могут вызвать дискомфорт. Поэтому по возможности их следует перенести на соседнюю стену.
- Поперек комнаты у окна. Такое размещение визуально корректирует планировку маленькой и вытянутой спальни. Подход к кровати остается только с одной стороны, при этом сохраняется эргономика пространства.
Маленькая площадь может затруднить обустройство спальни. Но при правильном подходе, даже в таком помещении каждому под силу создать уютную обстановку. Главное, ориентироваться на личные нужды и предпочтения.