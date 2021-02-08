Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору

По официальной информации, строительство жилого комплекса Новые Теремки завершится в несколько раз быстрее, чем планировалось. Всё благодаря новому крупному инвестору. Девелопер NOVBUD заявил, что сдаточные очереди полностью достроят уже в этом году.

Согласно утвержденному проекту застройки участка здесь собираются построить полноценный микрорайон с удобной инфраструктурой, развлечениями. Яблоневые сады, удобное местоположение, лес поблизости ценят жители ЖК Новые Теремки отзывы которых говорят о том, как приятно дышать чистым воздухом.

Добраться в любой конец города можно достаточно быстро. Совсем рядом расположена Большая Окружная дорога, трасса Киев—Одесса. Те, у кого автомобиль отсутствует, будут рады узнать, что неподалеку от комплекса расположена станция метро Теремки, остановка маршрутных такси.

Инфраструктуру комплекса еще планируют развивать — возле домов сооружаются площадки для малышей. Но уже сейчас открыты кофейни, салоны красоты, разнообразные клубы по интересам, аптеки, рестораны, банки, супермаркеты. Рядом расположены детские сады, школы, амбулатория, неподалёку имеется стадион, торгово-развлекательный центр. Буквально за десять минут можно добраться до парка Феофания, музея или на ВДНХ.

Владельцы автомобилей смогут оставлять транспортное средство на современном надземном паркинге, оборудованном видеокамерами. Не обошли вниманием и вопрос безопасности: чтобы попасть в ЖК, нужно будет предъявить пропуск. Территория будет освещена уличными фонарями. Эти преимущества подтверждают жильцы в Новые Теремки отзывы которых говорят о том, что жить в комплексе действительно комфортно.

Согласно плану, ЖК будет включать в себя 27 высотных домов, в которых будут квартиры с одной, двумя, тремя либо четырьмя комнатами. В каждой из них — планировка свободного типа, позволяющая хозяевам воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера, минимум перегородок, стальная входная дверь, автономное отопление, огромные панорамные окна с энергосберегающими стеклопакетами и высокие потолки (почти три метра).

О застройщике

Строительная компания NOVBUD начала работу ещё 14 лет назад. Главное достижение девелопера — создание современного комплекса под названием Петровский квартал, ставшего одним из самых крупных в стране. Сейчас НОВБУД работает сразу над пятью крупными проектами, где живет более десяти тысяч человек.

В 2021 девелопер собирается сдать несколько домов в двух жилых комплексах. Один из них — Новые Теремки отзывы на который привлекают множество новых жильцов. Инвесторы проекта с нетерпением ожидают дня, когда смогут поселиться в своих комфортных, современных квартирах.