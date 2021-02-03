Забор Ранчо: особенности конструкции

Быстрая сборка, надежная конструкция из металлических ламелей и бунтарский дух Дикого Запада, — все чаще для ограждения участков или их зонирования используют забор в стиле Ранчо. Главный секрет их популярности заключается в особой конструкции, которая сочетает «воздушность» штакетника и прочность глухих оград.

Что представляет из себя конструкция забора Ранчо

Классический забор Ранчо состоит из горизонтальных ламелей прямоугольного сечения, установленных на опорные столбы (металлические, бетонные, из кирпича или камня). Не стоит путать такой вид ограды с забором-жалюзи: в последнем ламели фиксируются под углом, а в конструкциях Ранчо расположены горизонтально по отношению к основанию. При этом расстояние между ламелями составляет обычно 20–50 мм. Минимальный зазор позволит визуально сделать забор практически сплошным, при этом ограждение по-прежнему будет пропускать свет и воздух.

Традиционный материал для изготовления ламелей — оцинкованный металл, стойкий к осадкам, перепадам температуры и ультрафиолету. Можно покрасить конструкцию в любой цвет, сочетать в ограждении несколько оттенков или выбрать текстуру, имитирующую натуральную древесину, темную или светлую. Также конструкции ограждений в стиле Ранчо имеют ряд других особенностей:

Высота забора Ранчо зависит от индивидуальных предпочтений: можно установить ограждение от 30 см до 3 метров высотой.

Благодаря замковому соединению ламелей заборы Ранчо очень стойкие, а ребра жесткости элементов добавляют ограждениям прочности.

Просветы между ламелями делают ограждения менее громоздкими на вид и гармонично вписывают ограждение практически в любой стиль ландшафтного дизайна или архитектуры.

С помощью ламелей можно изготовить не только секции забора, но и калитки или ворота в стиле ранчо. Таким створам не страшны деформация и нагрузки во время эксплуатации.

Таким образом, заборы Ранчо — это проветриваемые ограждения, пропускающие естественный свет благодаря лаконичной конструкции. Их установка проста, а сфера применения огромна: от частных коттеджей до детских площадок, отелей или кафе. Конструкция заборов Ранчо долговечная, а секции можно производить по индивидуальным параметрам. Монтаж ламелей можно осуществить как на новые столбы, так и на уже имеющиеся, например оставшиеся после старой ограды. Заборы в стиле Ранчо не требуют сложного ухода и долгое время сохраняют товарный вид.