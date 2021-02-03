 

Забор Ранчо: особенности конструкции

Досуг Сегодня, 10:5845
Забор Ранчо: особенности конструкции

Быстрая сборка, надежная конструкция из металлических ламелей и бунтарский дух Дикого Запада, — все чаще для ограждения участков или их зонирования используют забор в стиле Ранчо. Главный секрет их популярности заключается в особой конструкции, которая сочетает «воздушность» штакетника и прочность глухих оград.

Что представляет из себя конструкция забора Ранчо

Классический забор Ранчо состоит из горизонтальных ламелей прямоугольного сечения, установленных на опорные столбы (металлические, бетонные, из кирпича или камня). Не стоит путать такой вид ограды с забором-жалюзи: в последнем ламели фиксируются под углом, а в конструкциях Ранчо расположены горизонтально по отношению к основанию. При этом расстояние между ламелями составляет обычно 20–50 мм. Минимальный зазор позволит визуально сделать забор практически сплошным, при этом ограждение по-прежнему будет пропускать свет и воздух.

Традиционный материал для изготовления ламелей — оцинкованный металл, стойкий к осадкам, перепадам температуры и ультрафиолету. Можно покрасить конструкцию в любой цвет, сочетать в ограждении несколько оттенков или выбрать текстуру, имитирующую натуральную древесину, темную или светлую. Также конструкции ограждений в стиле Ранчо имеют ряд других особенностей:

  • Высота забора Ранчо зависит от индивидуальных предпочтений: можно установить ограждение от 30 см до 3 метров высотой.
  • Благодаря замковому соединению ламелей заборы Ранчо очень стойкие, а ребра жесткости элементов добавляют ограждениям прочности.
  • Просветы между ламелями делают ограждения менее громоздкими на вид и гармонично вписывают ограждение практически в любой стиль ландшафтного дизайна или архитектуры.
  • С помощью ламелей можно изготовить не только секции забора, но и калитки или ворота в стиле ранчо. Таким створам не страшны деформация и нагрузки во время эксплуатации.

Таким образом, заборы Ранчо — это проветриваемые ограждения, пропускающие естественный свет благодаря лаконичной конструкции. Их установка проста, а сфера применения огромна: от частных коттеджей до детских площадок, отелей или кафе. Конструкция заборов Ранчо долговечная, а секции можно производить по индивидуальным параметрам. Монтаж ламелей можно осуществить как на новые столбы, так и на уже имеющиеся, например оставшиеся после старой ограды. Заборы в стиле Ранчо не требуют сложного ухода и долгое время сохраняют товарный вид.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, забор, ранчо, 7dniv, 7dnivinfo  
Забор Ранчо: особенности конструкции
Забор Ранчо: особенности конструкции
Популярные виды велосипедов Cannondale
Популярные виды велосипедов Cannondale
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
Как разместить кровать в маленькой спальне
Как разместить кровать в маленькой спальне
Hydromarket.com.ua - солидный ассортимент гидронасосов
Hydromarket.com.ua - солидный ассортимент гидронасосов
Как выбрать запчасти для авто
Как выбрать запчасти для авто
Подбираем зимнюю детскую обувь
Подбираем зимнюю детскую обувь
Как выбрать хорошую ванну?
Как выбрать хорошую ванну?
Робот Roborock: 3 помощника для вашей квартиры
Робот Roborock: 3 помощника для вашей квартиры
Как мужчине выбрать летние шорты?
Как мужчине выбрать летние шорты?
Преимущества кирпичных домов
Преимущества кирпичных домов
Советы покупателям вышивальных машин
Советы покупателям вышивальных машин

Новости по теме

Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
Особенности сетчатых секций производителя Сетка Запад
3-фев-2021, 17:01
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
Возможности использования трехдверных шкафов-купе
21-янв-2021, 12:42
Что такое строительные леса и для чего они нужны
Что такое строительные леса и для чего они нужны
5-янв-2021, 11:33
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
29-дек-2020, 18:01
Классические шкафы-купе актуальны всегда
Классические шкафы-купе актуальны всегда
23-дек-2020, 16:36

Последние новости

11:19
События
Верховная рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения
11:15
События
Венедиктова заявила что приговор по расстрелам на Майдане может быть в этом году
11:09
События
Депутат от «Слуги Народа» Безуглая на форуме произнесла бессмысленный набор слов
11:06
События
Массовые обыски у журналистов проводят силовики в Беларуси
11:03
Политика
Как противостоять, так и сотрудничать с Россией готовы в НАТО
10:57
События
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов
10:37
События
Разработать политику санкций против России Парламент Эстонии призвал ЕС
10:34
События
Миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества
10:29
События
Еще одну разновидность COVID нашли в Великобритании
10:25
Политика
Зеленский после визита в ОАЭ провел ночное совещание
10:21
События
Из Занзибара вылетел самолет с застрявшими украинскими туристами
10:19
События
Сегодня, 16 февраля, на всей территории Украины будет без осадков
10:16
Экономика
Курс доллара достиг 28 гривен
10:14
События
Ракету-носитель с 60 спутниками Starlink запустила SpaceX
08:56
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 февраля 2021
Вчера, 2021-02-15
21:56
События
Рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» в Антарктиде зацвел снег: он приобрел зеленый и розовый оттенок
21:36
События
Европа в шоке от вакцины «Спутник V» - австрийские СМИ
21:34
События
Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет
21:27
События
В Польше грузины напали с ножами на украинцев
21:20
События
ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 февраля 20214218
Австрийские медики бунтуют против прививок вакциной AstraZeneca от коронавируса991
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 февраля 2021920
Американцам не нужно. Зачем Витренко хочет ликвидировать Восточный ГОК и советует его рабочим уезжать в Польшу847
В Китае умер посол Украины Камышев288
Землетрясение произошло в Армении285
Расследование гибели трех военных на Донбассе инициировал Зеленский283

Досуг

Забор Ранчо: особенности конструкции
Забор Ранчо: особенности конструкции
Быстрая сборка, надежная конструкция из металлических ламелей и бунтарский дух Дикого Запада, — все чаще для ограждения участков или их зонирования используют забор в стиле Ранчо.
Сегодня, 10:5847
Популярные виды велосипедов Cannondale
Популярные виды велосипедов Cannondale
Рассматривая популярные и необычные велосипеды, которые часто покупают пользователи, можно отметить торговую марку Cannondale.
Вчера, 21:14128
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
По официальной информации, строительство жилого комплекса Новые Теремки завершится в несколько раз быстрее, чем планировалось.
Вчера, 21:11137
Как разместить кровать в маленькой спальне
Как разместить кровать в маленькой спальне
Даже маленькую спальню хочется сделать уютной, комфортной для проживания и функциональной. Задача осложняется тем, что в ней должно обязательно присутствовать полноценное спальное место.
Вчера, 21:08127
Hydromarket.com.ua - солидный ассортимент гидронасосов
Hydromarket.com.ua - солидный ассортимент гидронасосов
Гидравлический насос является ключевым устройством любой системы, которая работает с жидким носителем энергии. Ведь именно он отвечает за его циркуляцию в замкнутом контуре, запуская потоки, останавливая их и нагнетая напор.
Вчера, 17:17131
Как выбрать запчасти для авто
Как выбрать запчасти для авто
Чтобы сократить затраты на ремонт машины, посетите каталог https://brovacar.ua/ru/shop и закажите нужную для устранения дефекта в работе деталь просто онлайн. 
12-фев-2021, 18:52327

События

Верховная рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения
Верховная рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения
Так, штрафы за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен, за превышение скорости - до 3,4 тысяч гривен.
Сегодня, 11:1983
Венедиктова заявила что приговор по расстрелам на Майдане может быть в этом году
Венедиктова заявила что приговор по расстрелам на Майдане может быть в этом году
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года.
Сегодня, 11:1547
Депутат от «Слуги Народа» Безуглая на форуме произнесла бессмысленный набор слов
Депутат от «Слуги Народа» Безуглая на форуме произнесла бессмысленный набор слов
В понедельник, 15 февраля, в Киеве проходил первый день форума "Украина 30. Платежка".
Сегодня, 11:0950
Массовые обыски у журналистов проводят силовики в Беларуси
Массовые обыски у журналистов проводят силовики в Беларуси
Силовики в Беларуси проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), других журналистов и правозащитников.
Сегодня, 11:0647
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса не могут защитить от всех штаммов
Инфекционист призвал не расслабляться.  
Сегодня, 10:5756
Разработать политику санкций против России Парламент Эстонии призвал ЕС
Разработать политику санкций против России Парламент Эстонии призвал ЕС
Парламент Эстонии призвал Европейский союз разработать эффективную политику санкций.
Сегодня, 10:3750
7 Днів