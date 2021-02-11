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Так ли важна скорость загрузки сайта

Медленно открывающиеся веб-страницы раздражают пользователей. Часто у людей просто не хватает терпения и они возвращаются в поиск, чтобы найти более быстрые ресурсы.

По мнению специалистов Google, каждый третий пользователь не будет ждать загрузки страницы более 3-х секунд.

Хотя понятия «медленно» и «быстро» в отношении веб-сайтов достаточно относительны.

  • Мобильный интернет медленнее и пользователи готовы ждать появления страницы дольше.
  • Значительно влияет на скорость любых сайтов степень быстродействия пользовательского компьютера.
  • Существенную роль в скорости веб-ресурса играют мощность сервера на хостинге и его настройки.

Отсюда ускорение сайта подразделяется на несколько задач, выполняемых как на самом ресурсе, так и на стороне хостинга.

Скорость загрузки сайтов как влиятельный фактор поискового ранжирования

При медленной загрузке сайта в браузере ухудшаются поведенческие факторы. В частности – юзабилити (пользовательское удобство). Если визитер не дождется окончательной прорисовки веб-страницы и покинет ее, это учитывается поисковыми алгоритмами как отказ от просмотра.

Отказы относятся к негативным факторам ранжирования. При превышении определенного процента отказов поисковые системы автоматически пессимизируют сайт (понижают позиции в выдаче по запросам).

Понижение позиций интернет-магазина на Битрикс относительно конкурентов, ухудшение юзабилити, рост числа отказов в совокупности приводят к падению продаж и прибылей бизнеса.

Таким образом, в целях повышения эффективность онлайн-деятельности обязательно необходимо предпринимать усилия для увеличения скоростных параметров сайта.

Как повысить скорость загрузки страницы в браузере

В помощи Google имеется специальный инструмент для оценки скоростных параметров сайтов. По итогам теста формируется список проблем и предлагаются рекомендации для их решения.

При этом данные рекомендации в большинстве написаны сложным техническим языком и понятны только опытным профессионалам.

  • Настроить сжатие данных на сервере. Иногда техподдержка выполняет такую работы, но не у всех провайдеров.
  • Минимизировать количество запросов к серверу. Тоже сложная техническая задача.
  • Уменьшить вес картинок на сайте, сократить количество скриптов. Удалить мусорны HTML-код. Произвести сжатие тяжелых файлов.

За исключением снижения размера файлов изображений, все остальное – сложные специальные задачи, требующие глубокого понимания и практического опыта. А если требуется ускорение сайта на таком движке, как 1С-Битрикс, здесь точно не обойтись без профи, ведь любая ошибка чревата "падением" сайта и потерей дохода.

В связи с этим большинство сайтовладельцев при желании сделать сайта более быстрым обращаются в интернет-агентство либо SEO-компанию.

Быстрые страницы Google

Сотрудники поисковых компаний называют фактор скорости сайта настолько значимым для удобства пользователей, что активно поддерживают и пропагандируют внедрение технологии быстрых страниц AMP (Accelerated Mobile Pages).

Такие сайты отмечаются в результатах выдачи по запросу специальным значком, что привлекает внимание пользователей.

Эта технология подойдет для новостных ресурсов и информационных блогов, для которых изысканный дизайн и наличие большого числа интерактивных функций не важны. Людей интересует в первую очередь текстовый контент.

Технология AMP изначально разрабатывалась для мобильно адаптированных сайтов для просмотра на смартфонах. Мобильный интернет медленный. Кроме того, маленький размер дисплея сам по себе сильно ограничивает графическое оформление веб-страницы.

Оптимально задействовать технологию быстрых страниц для проектов с преимущественно мобильной целевой аудиторией.

Для сложных ресурсов, например, масштабных интернет-магазинов на Битрикс, использовать AMP едва ли целесообразно с точки зрения обеспечения всех современных потребительских удобств для покупателей.

Тем не менее существуют достаточно крупные интернет-магазины и порталы с огромным числом посетителей, использующие эту технологию.

В отношении коммерческих проектов перед внедрением технологии быстрых страниц AMP следует посоветоваться с компетентными в этом вопросе специалистами.

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Теги: news, новости, Украин, сайт, загрузка, 7dniv, 7dnivinfo  
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