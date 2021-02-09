 

Секреты выбора чехла на смартфон в режиме «онлайн»

Досуг Сегодня, 22:2944
Секреты выбора чехла на смартфон в режиме «онлайн»

Покупка нового телефона, как правило, сопровождается и приобретением защитного аксессуара, то есть чехла. Данное изделие призвано обеспечить надежную защиту девайса от всевозможных повреждений, значительно улучшить его эргономичность и, конечно же, внести некоторые коррективы в дизайн устройства.

К счастью, производители чехлов, а, следовательно, и магазины имеют чем порадовать клиентов, поскольку ассортимент данного вида аксессуаров приятно удивляет своим разнообразием. Вот, к примеру, на сайте armored.com.ua представлен огромнейший выбор высококачественных защитных чехлов для смартфонов популярных брендов – по привлекательным ценам и с доставкой по Украине.

Порой, в большом разнообразии товарных предложений можно просто-напросто запутаться и потеряться, поэтому предлагаем вашему вниманию несколько секретов выбора качественного чехла для собственного мобильного устройства.

На что обратить внимание, выбирая чехол в Интернете

Если вы нацелены приобрести действительно качественный и надежный защитный чехол – к этому вопросу нужно подойти серьезно и ответственно? Без спешки и спонтанности.

Прежде всего, нужно определиться с форм-фактором и обликом чехла, который вам нужен. На сегодняшний день доступны следующие разновидности аксессуаров:

  • Бампер и накладка;
  • Книжка и флип;
  • Футляр и кобура.

Помимо этого, доступны также спортивные чехлы на руку, чехлы с АКБ, а также так называемые аквабоксы, защищающие смартфон от воды и прочих жидкостей.

Каждый их названных чехлов имеет отличительные характеристики и свойства, свои «плюсы» и «минусы»: к примеру, накладка защищает только заднюю часть девайса и его торцы, в то время как книжка – весь корпус, включая и дисплей. Просто нужно учесть этот момент.

Далее определяемся с материалом изготовления аксессуара (кожа, поликарбонат, алюминий, металл, силикон, комбинированные варианты и т.п.). В данном случае также каждый вариант имеет сильные и слабые стороны, на которые обязательно нужно обратить внимание. Что касается дизайна и цветового решения, тут стоит положиться на собственный вкус и предпочтения. Ведь ваш смартфон в итоге должен выглядеть именно так, как этого желаете вы.

Секреты выбора чехла на смартфон в режиме «онлайн»

И важный момент: чехол не покупают «на авось», его выбирают строго под конкретную модель смартфона – именно так можно купить на все 100% подходящий аксессуар, который будет идеально сидеть на гаджете.

Кроме этого, очень важно подобрать отличный интернет-магазин с чехлами, который бы мог порадовать не только богатым выбором, но и высоким качеством изделий и разумной ценой. Сразу же хочется вас предостеречь от покупки дешевых аксессуаров – экономные варианты, как правило, отличаются довольно плачевным качеством и низкими эксплуатационными свойствами.

Чехол – незаменимая составляющая любого смартфона, ведь как бы бережно вы не обращались с собственным телефоном, рано или поздно вы все равно столкнетесь с царапинами и потертостями. И это в лучшем случае, ведь от случайных падений не застрахован ни один смартфон. Зачем рисковать и пытать удачу, если существуют хорошие защитные чехлы на любой вкус и цвет!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Чехлы, 7dniv, 7dnivinfo  
Секреты выбора чехла на смартфон в режиме «онлайн»
Секреты выбора чехла на смартфон в режиме «онлайн»
Так ли важна скорость загрузки сайта
Так ли важна скорость загрузки сайта
Гороскоп на сегодня (17.02.21)
Гороскоп на сегодня (17.02.21)
Какие сегодня праздники, события - 17 февраля
Какие сегодня праздники, события - 17 февраля
Мебель на заказ: почему это выгодно
Мебель на заказ: почему это выгодно
Как устроиться на работу водителем такси
Как устроиться на работу водителем такси
Забор Ранчо: особенности конструкции
Забор Ранчо: особенности конструкции
Популярные виды велосипедов Cannondale
Популярные виды велосипедов Cannondale
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
Как разместить кровать в маленькой спальне
Как разместить кровать в маленькой спальне
Hydromarket.com.ua - солидный ассортимент гидронасосов
Hydromarket.com.ua - солидный ассортимент гидронасосов
Как выбрать запчасти для авто
Как выбрать запчасти для авто

Новости по теме

Ищете современное освещение? Магазин Brille – то, что вам нужно
Ищете современное освещение? Магазин Brille – то, что вам нужно
9-фев-2021, 20:33
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
Обшивка автомобильного руля: зачем это нужно?
26-янв-2021, 17:16
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
Ортопедические стельки: правила покупки онлайн
23-янв-2021, 14:55
IP-камеры: основные преимущества использования
IP-камеры: основные преимущества использования
30-дек-2020, 20:21
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
28-дек-2020, 15:15

Последние новости

22:28
События
Впервые в Украине на Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь
20:41
Политика
Запретить украинцам жаловаться омбудсмену на президента и ВР хотят в Раде
20:37
События
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен удивлена стратегией России по вакцинации от COVID
19:22
События
В больницу попал супруг королевы Елизаветы II
19:20
События
Немедленно освободить Навального ЕСПЧ требует от России
19:18
События
C понедельника Ивано-Франковскую область внесут в "красную зону" карантина
15:45
События
В Стрые траур. Умер 97-летний унтершарфюрер дивизии СС "Галиция", сбивший советский самолет и подбивший два танка
15:38
События
Прокуратура завершила расследование убийства Амины Окуевой
15:37
Политика
Артема Сытника могут уволить
15:33
Политика
Украинская власть находится в "коллониальной зависимости" от Вашингтона а Зеленский четко следует указаниям своих зарубежных политических наставников - португальские СМИ
15:21
Политика
Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за резкого падения своего рейтинга и доверия людей к нему, прибегнув к помощи ультранационалистов
15:06
Политика
ЕС ставит под сомнение санкции президента Украины в отношении телеканалов
15:02
Политика
Американский еженедельник пишет о том, что из-за того, что Зеленский закрыл неугодные ему каналы, ситуация в стране не улучшится
13:56
Политика
Зеленский предлагает урезать полномочия ОАСК
13:22
Политика
Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко
13:17
Политика
Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес, поэтому он закрыл телеканалы. Так считает польские СМИ
13:12
События
Портал по вакцинации от COVID-19 появился в Украине
13:03
Политика
Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за катастрофического падения своего рейтинга - СМИ Швейцарии
12:49
События
О роли Украины в деле "Северного потока-2" заявил Путин
12:48
События
На закрытие телеканалов Козака в Украине отреагировал Путин

Новости ТОП-7

"В войсках недобор до 40%. Какое наступление?". Что говорят бойцы с передовой о новом обострении на Донбассе13986
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 февраля 20213290
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 февраля 20212374
Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко1617
Верховная рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения1016
Саксонские неонацисты утверждают, что организуют праздники для ветеранов украинского конфликта в Германии411
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина336

Досуг

Секреты выбора чехла на смартфон в режиме «онлайн»
Секреты выбора чехла на смартфон в режиме «онлайн»
Покупка нового телефона, как правило, сопровождается и приобретением защитного аксессуара, то есть чехла. Данное изделие призвано обеспечить надежную защиту девайса от всевозможных повреждений, значительно улучшить его эргономичность и, конечно же, внести некоторые коррективы в дизайн устройства.
Сегодня, 22:2945
Так ли важна скорость загрузки сайта
Так ли важна скорость загрузки сайта
Медленно открывающиеся веб-страницы раздражают пользователей. Часто у людей просто не хватает терпения и они возвращаются в поиск, чтобы найти более быстрые ресурсы.
Сегодня, 15:3582
Мебель на заказ: почему это выгодно
Мебель на заказ: почему это выгодно
После покупки жилья, обустройства ванной комнаты и ремонта в жилых комнатах наступает следующий, очень волнующий этап – выбор мебели. Именно на этом моменте происходит настоящий взрыв.
Сегодня, 09:36101
Как устроиться на работу водителем такси
Как устроиться на работу водителем такси
Что движет людьми, которые хотят найти работу водителем такси со своей машиной? Со стороны кажется, что слишком много минусов, чтобы мириться с ними ради хорошего заработка.
Вчера, 18:14144
Забор Ранчо: особенности конструкции
Забор Ранчо: особенности конструкции
Быстрая сборка, надежная конструкция из металлических ламелей и бунтарский дух Дикого Запада, — все чаще для ограждения участков или их зонирования используют забор в стиле Ранчо.
Вчера, 10:58165
Популярные виды велосипедов Cannondale
Популярные виды велосипедов Cannondale
Рассматривая популярные и необычные велосипеды, которые часто покупают пользователи, можно отметить торговую марку Cannondale.
15-фев-2021, 21:14230

События

Впервые в Украине на Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь
Впервые в Украине на Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь
В Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом пациентов.
Сегодня, 22:2845
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен удивлена стратегией России по вакцинации от COVID
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен удивлена стратегией России по вакцинации от COVID
В частности, почему Россия предлагает свою вакцину "Спутник V", когда в самой стране недостаточно вакцинированных.
Сегодня, 20:37206
В больницу попал супруг королевы Елизаветы II
В больницу попал супруг королевы Елизаветы II
Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу.
Сегодня, 19:2267
Немедленно освободить Навального ЕСПЧ требует от России
Немедленно освободить Навального ЕСПЧ требует от России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.
Сегодня, 19:2067
C понедельника Ивано-Франковскую область внесут в "красную зону" карантина
C понедельника Ивано-Франковскую область внесут в "красную зону" карантина
В Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с коронавирусом с понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин.
Сегодня, 19:1864
В Стрые траур. Умер 97-летний унтершарфюрер дивизии СС "Галиция", сбивший советский самолет и подбивший два танка
В Стрые траур. Умер 97-летний унтершарфюрер дивизии СС "Галиция", сбивший советский самолет и подбивший два танка
В Стрые похоронили 97-летнего унтершарфюрера дивизии СС "Галиция" Ивана Фиалку.
Сегодня, 15:45194
7 Днів