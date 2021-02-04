 

Самые надежные пластиковые окна

Досуг Сегодня, 16:1879
Самые надежные пластиковые окна

Металлопластиковые окна уже долгие годы повсеместно используются в ремонте и строительстве. Они долговечны, обладают отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, просты в уходе, экономичны. 

На рынке представлено много брендов-производителей, и рядовой потребитель легко запутается в этом разнообразии. Цена ошибки слишком велика: некачественный оконный блок не так легко заменить, пострадает остальной ремонт, что повлечет дополнительные финансовые затраты. 

Хорошее пластиковое окно должно отвечать нескольким базовым требованиям:

    • соответствовать стандартам качества: украинским и европейским (немецкие стандарты – наиболее жесткие, поэтому немецкие окна считаются лучшими на рынке);
    • во время пожара профиль должен не гореть, а плавиться, не выделяя при этом едких вредных веществ в воздух;
    • высокие показатели теплоизоляции;
    • эффективная звукоизоляция.

Сегодня одни из лучших – окна Рехау, которые выделяются среди конкурентов серьезными преимуществами:

      1. Рекордный срок службы – в среднем 30 лет.
      2. 10 лет гарантии. Производитель гарантирует, что на протяжении этого времени профиль не деформируется, а стеклопакеты сохранят герметичность. 
      3. Изготовление металлопластиковых окон Рехау автоматизировано и компьютеризировано. Производство происходит конвейерным способом на высокоточном немецком оборудовании. 
      4. Профильные системы безопасны для здоровья человека и экологичны. Они рекомендованы к установке в школах и детских садах, больницах, лабораториях. Также возможна их вторичная переработка. 
      5. Повышенный класс защиты от взлома. 
      6. Можно изготавливать окна нестандартной формы: круглые, арочные, треугольные и т.д.
      7. Одни из самых больших возможностей в дизайне среди конкурентов: большая цветовая палитра с гладкой поверхностью, ламинация под дерево, алюминиевые накладки.
      8. Окна Rehau имеют особое HDF-покрытие с повышенной гладкостью, что значительно облегчает уход за поверхностью.
      9. В продуктовой линейке бренда представлены металлопластиковые профили разной ценовой категории и целевого назначения. 

Заказать металлопластиковые окна лучше всего у авторизованного торгового партнера производителя - таким является салон окон Панорама. Этот статус гарантирует, что в магазине представлена только оригинальная продукция. 

Panorama – официальный представитель Rehau в Николаеве с 2017 года. Мы сотрудничаем с заводом-изготовителем напрямую, а наши менеджеры и команда монтажников прошли обучение и ежегодно повышают квалификацию в Академии Rehau. Монтаж окон наши специалисты проводят согласно нормам ДСТУ.

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