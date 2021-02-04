Самые надежные пластиковые окна

Металлопластиковые окна уже долгие годы повсеместно используются в ремонте и строительстве. Они долговечны, обладают отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, просты в уходе, экономичны.
На рынке представлено много брендов-производителей, и рядовой потребитель легко запутается в этом разнообразии. Цена ошибки слишком велика: некачественный оконный блок не так легко заменить, пострадает остальной ремонт, что повлечет дополнительные финансовые затраты.
Хорошее пластиковое окно должно отвечать нескольким базовым требованиям:
- соответствовать стандартам качества: украинским и европейским (немецкие стандарты – наиболее жесткие, поэтому немецкие окна считаются лучшими на рынке);
- во время пожара профиль должен не гореть, а плавиться, не выделяя при этом едких вредных веществ в воздух;
- высокие показатели теплоизоляции;
- эффективная звукоизоляция.
Сегодня одни из лучших – окна Рехау, которые выделяются среди конкурентов серьезными преимуществами:
- Рекордный срок службы – в среднем 30 лет.
- 10 лет гарантии. Производитель гарантирует, что на протяжении этого времени профиль не деформируется, а стеклопакеты сохранят герметичность.
- Изготовление металлопластиковых окон Рехау автоматизировано и компьютеризировано. Производство происходит конвейерным способом на высокоточном немецком оборудовании.
- Профильные системы безопасны для здоровья человека и экологичны. Они рекомендованы к установке в школах и детских садах, больницах, лабораториях. Также возможна их вторичная переработка.
- Повышенный класс защиты от взлома.
- Можно изготавливать окна нестандартной формы: круглые, арочные, треугольные и т.д.
- Одни из самых больших возможностей в дизайне среди конкурентов: большая цветовая палитра с гладкой поверхностью, ламинация под дерево, алюминиевые накладки.
- Окна Rehau имеют особое HDF-покрытие с повышенной гладкостью, что значительно облегчает уход за поверхностью.
- В продуктовой линейке бренда представлены металлопластиковые профили разной ценовой категории и целевого назначения.
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Panorama – официальный представитель Rehau в Николаеве с 2017 года. Мы сотрудничаем с заводом-изготовителем напрямую, а наши менеджеры и команда монтажников прошли обучение и ежегодно повышают квалификацию в Академии Rehau. Монтаж окон наши специалисты проводят согласно нормам ДСТУ.