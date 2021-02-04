Самые надежные пластиковые окна

Металлопластиковые окна уже долгие годы повсеместно используются в ремонте и строительстве. Они долговечны, обладают отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, просты в уходе, экономичны.

На рынке представлено много брендов-производителей, и рядовой потребитель легко запутается в этом разнообразии. Цена ошибки слишком велика: некачественный оконный блок не так легко заменить, пострадает остальной ремонт, что повлечет дополнительные финансовые затраты.

Хорошее пластиковое окно должно отвечать нескольким базовым требованиям:

соответствовать стандартам качества: украинским и европейским (немецкие стандарты – наиболее жесткие, поэтому немецкие окна считаются лучшими на рынке);



во время пожара профиль должен не гореть, а плавиться, не выделяя при этом едких вредных веществ в воздух;



высокие показатели теплоизоляции;



эффективная звукоизоляция.

Сегодня одни из лучших – окна Рехау, которые выделяются среди конкурентов серьезными преимуществами:

Рекордный срок службы – в среднем 30 лет.



10 лет гарантии. Производитель гарантирует, что на протяжении этого времени профиль не деформируется, а стеклопакеты сохранят герметичность.



Изготовление металлопластиковых окон Рехау автоматизировано и компьютеризировано. Производство происходит конвейерным способом на высокоточном немецком оборудовании.



Профильные системы безопасны для здоровья человека и экологичны. Они рекомендованы к установке в школах и детских садах, больницах, лабораториях. Также возможна их вторичная переработка.



Повышенный класс защиты от взлома.



Можно изготавливать окна нестандартной формы: круглые, арочные, треугольные и т.д.



Одни из самых больших возможностей в дизайне среди конкурентов: большая цветовая палитра с гладкой поверхностью, ламинация под дерево, алюминиевые накладки.



Окна Rehau имеют особое HDF-покрытие с повышенной гладкостью, что значительно облегчает уход за поверхностью.



В продуктовой линейке бренда представлены металлопластиковые профили разной ценовой категории и целевого назначения.

Заказать металлопластиковые окна лучше всего у авторизованного торгового партнера производителя - таким является салон окон Панорама. Этот статус гарантирует, что в магазине представлена только оригинальная продукция.

Panorama – официальный представитель Rehau в Николаеве с 2017 года. Мы сотрудничаем с заводом-изготовителем напрямую, а наши менеджеры и команда монтажников прошли обучение и ежегодно повышают квалификацию в Академии Rehau. Монтаж окон наши специалисты проводят согласно нормам ДСТУ.