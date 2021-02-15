 

Алексей Чернышов: «Председательство в Дунайской Стратегии – это большая ответственность и возможность для Украины изучить опыт соседей»

Досуг Сегодня, 19:4260
Алексей Чернышов: «Председательство в Дунайской Стратегии – это большая ответственность и возможность для Украины изучить опыт соседей»

Украина – первая страна, которая не входит в ЕС, но будет председательствовать в Стратегии ЕС для Дунайского региона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, соответствующее решение сегодня принял Центр по координации Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона.

Алексей Чернышов также подчеркнул, что работа над заявкой на председательство от нашей страны велась последние несколько месяцев командой Министерства развития общин и территорий совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.

«Мы гордимся этим достижением, но в то же время осознаём ответственность, которую получили. Теперь в период с ноября 2021 по ноябрь 2022 года Украина будет определять главные направления сотрудничества стран, которые входят в Стратегию. Мы уже начали работу над подготовкой Программы и Плана нашего председательства в Стратегии», - добавил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

При этом Министр подчеркнул важность работы украинских представителей в рамках Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона для продолжения евроинтеграции Украины и усиления её сотрудничества со странами Центральной Европы.

Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона – это платформа для сотрудничества больше десяти стран, которые объединяют общие проблемы в рамках одного региона. В неё входят Украина, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Хорватия. Раз в шесть месяцев представители стран-участниц стратегии проводя сессии с обсуждениями вопросов судоходства, сохранения водных ресурсов Дуная, трансграничное сотрудничество и другие вопросов экономического развития дунайского региона.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Чернышов, 7dniv, 7dnivinfo  
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