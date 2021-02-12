Распространенные типы кофемашин

Какие типы домашних кофемашин пользуются популярностью? Об этом рассказывается ниже.

Кофемашины с фильтром

Фильтровальные машины существуют всегда и очень популярны. Кофе, получаемый в этих домашних кофемашинах, довольно слабый – считается кофе американского типа.

Плюс: кофе нужной температуры всегда под рукой, кроме того, вы можете приготовить чай.

Обратная сторона: кофе не отражает все свойства – нет интенсивного вкуса или аромата!

Автоматические кофемашины

Эти устройства основаны на создании давления, под которым вода проходит через кофе, для извлечения лучших качеств кофе, таких как вкус, аромат и другие желаемые характеристики.

Именно поэтому такие устройства часто называют кофемашинами под давлением. В большинстве случаев эти машины могут приготовить кофе в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Можно регулировать и программировать желаемый уровень крепости, объема и температуры заваривания. Эта первоклассная техника позволяет готовить различные виды кофейных напитков (даже самые сложные, такие как латте маккиато) одним нажатием кнопки.

Новейшая электроника и передовые технологии позволяют приготовить идеальный кофейный напиток прямо у себя дома.

Автоматические кофемашины выполняют все функции сами по себе: от удаления накипи до очистки и выбора нужной интенсивности кофе и приготовления молочной пены с идеальной шелковистой текстурой.

Их самым большим преимуществом является то, что они могут очень быстро и легко приготовить идеальный кофе. Все, что вам нужно сделать, это нажать правую кнопку и подождать несколько секунд.

Это очень удобные и инновационные домашние кофемашины, поэтому они очень популярны. Помимо того, что они просты в использовании, удобны и функциональны, устройства также выглядят очень привлекательно и часто становятся центральным элементом кухни.

Полуавтоматические кофемашины

Как и в полностью автоматических, полуавтоматические машины также используют давление для приготовления кофе. Горячая вода проходит через свежемолотые зерна под высоким давлением, что позволяет извлечь все лучшие свойства кофе, такие как уникальный вкус и аромат.

Эти машины – лучший выбор для тех, кто любит активно участвовать в процессе приготовления кофе, ведь вам придется перемолоть зерна, поместить зерна в фильтр и взбить молоко вручную, если вам нравится белый кофе.

Это лучший вариант для тех, кто хочет стать самим себе бариста.

Капсульные кофемашины

Принцип работы капсульных бытовых кофемашин довольно прост: просто поместите свой любимый капсульный аромат в специальное отделение, нажмите кнопку, и через мгновение кофе будет готов – париться в вашей чашке.

Этот тип прибора особенно удобен, поскольку для него не требуется ничего, кроме помещения капсулы с кофе и ее выброса после приготовления.

Не проливайте кофе и не убирайте использованную гущу! Вдобавок ко всему, существует очень широкий ассортимент различных видов капсулированного кофе, даже ароматизированного, так что у вас действительно есть шанс насладиться разнообразием кофейных вкусов и ароматов.

Это делает кофемашины идеальным решением для тех, кто любит очень быстро готовить кофейные напитки, а также экспериментировать с разными вкусами.

Выводы

Изучив особенности четырех разных групп домашних кофемашин, вы сможете выбрать подходящее устройство, которое будет приносить наслаждение каждое утро.

Даже если ваше утро всегда напряженное и беспокойное, с быстрым и легким приготовлением кофе оно может стать намного лучше (возможно, вы даже взбодритесь, поскольку знаете, что вам подадут идеальный кофейный напиток).