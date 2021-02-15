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Досуг Сегодня, 12:3259
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки

Здоровье ротовой полости во многом зависит от своевременного выполнения гигиенических процедур. Большое значение также имеет правильное питание и систематическое посещение кабинета стоматолога. Походы в специализированную медицинскую клинику позволяет своевременно выявлять и устранять причины разрушения зубов и тканей десен. Большинство людей пугают звуки бормашины и других стоматологических инструментов. Современные методы лечения проводятся абсолютно безболезненно. Для пациентов создаются максимально комфортные условия. Записаться на прием к доктору стоматологии Н-Лайт можно на https://n-lite.dp.ua/service/ в любое удобное для пациентов время.

Популярные стоматологические услуги

Врачи-стоматологи предоставляют своим пациентам различные виды услуг, связанных с устранением и профилактикой различных болезней ротовой полости:

  • исправление прикуса;
  • восстановление целостности зубной эмали;
  • имплантация;
  • установка пломб;
  • протезирование;
  • удаление зубов, не подлежащих восстановлению.

Хирургические операции проводятся опытными врачами-стоматологами. Неприятная процедура не вызывает болевых ощущений, так как применяются современные анестезирующие препараты. При необходимости стоматологи рекомендую избавляться от неправильно растущих зубов, которые не только ухудшают внешний вид человеческого лица, но и нарушают качество жевательной функции.

Способы восстановления зубного ряда

На местах, где были удалены зубные пластинки, образуются некрасивые пустоты. Чтобы их закрыть, применяются различные методы. Наиболее популярной стоматологической услугой считается имплантация. Искусственные зубные элементы изготавливаются из экологически чистых материалов, которые не вызывают аллергических реакций и отторжения.

Оптимальным решением для восстановления зубного ряда является протезирование. Современные модели зубных коронок, мостообразных пластин и схемных конструкций отличаются прочностью и износостойкостью. Они изготавливаются с помощью специальных трехмерных принтеров, поэтому в точности повторяют анатомические особенности ротовой полости каждого пациента. На установленные протезные системы клиентам стоматологической клиники выдается длительная гарантия. Стоимость услуг, предоставляемых в медицинской клинике, зависит от вида и сложности проводимых процедур. При протезировании учитывается качество использованных материалов для изготовления искусственных стоматологических элементов.

 

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