 

Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur

Досуг Сегодня, 13:5452
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur

Известно, что энергетические потребности частных домостроений могут быть различными. Многое зависит от уровня его оснащенности электрооборудованием и целого ряда других факторов. Если есть необходимость в источнике автономной электроэнергии, Вы можете использовать мощные дизельные генераторы 50 кВт.

Среди преимуществ использования дизельных генераторов 50 кВт можно выделить следующие:

  1. высокая производительность: обеспечение автономного энергоснабжения на период до 24 часов и более;

  2. экономное потребление топлива: средний показатель потребления составляет 10-15 литров;

  3. возможность длительной безостановочной эксплуатации;

  4. бесперебойная подача тока;

  5. высокий уровень экобезопасности: низкий показатель выработки углекислого газа и других остаточных выхлопов;

  6. наличие дополнительных функциональных возможностей, расширяющих сферу применения агрегатов.

Назначение генераторов

Изделия с высоким показателем мощности отличает безопасность, позволяющая использовать их не только в экстренных и аварийных случаях, но и как постоянный источник электроэнергии. Особенно актуальным становится их применение для дач, загородных домов и комплексов, находящихся вдалеке от стационарных линий энергообеспечения.

Приобретение генератора на 50 кВт на дизельном топливе поможет эффективно обустроить придомовую инфраструктуру. Установка решит проблему обеспечения наружного освещения, работы водяных насосов, систем связи и видеонаблюдения.

Особенности установки и использования генераторов в частных домах

Если у Вас возникает необходимость в применении мощного генератора в частном домостроении, то следует брать во внимание габариты устройства. Вес установки с мотором, топливным баком, антивибрационными подушками может составлять до полутора тонн и более, что следует учитывать при подготовке места для ее размещения.

Еще один нюанс – шум. Установка на 50 кВт оснащается мотором высокой мощности. Его работа сопровождается достаточно сильным звуком, который может раздражать и вызывать серьезный дискомфорт. Именно поэтому для бытового использования следует подбирать модель генератора в кожухе, который обладает шумопоглощающими свойствами, а также обеспечивает дополнительную защиту устройства от агрессивного влияния внешней среды (в том случае, если оно размещается на улице).

Генераторы 50 кВт отличает надежность и безопасность. Они легко включаются в работу при появлении необходимости и при любых температурных условиях. Можно выбрать устройство с ручным и автоматическим управлением. Использование качественной автоматики позволяет приводить агрегат в работу без участия человека.

Покупка оборудования требует внимания к техническим деталям и учета особенностей его эксплуатации. Специалисты компании «Винур» готовы оказать помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с выбором, покупкой и установкой и наладкой автономных станций и генераторов. На любой Ваш вопрос будет дан компетентный и профессиональный ответ, что в итоге поможет сделать действительно удачное и выгодное приобретение.

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Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
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Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
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