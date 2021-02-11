Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров

Суши в Днепре Топ-5 выглядит так: “Суши Мастер”, “ЯпонаХата”, “Суши бар FooGoo”, “Sushi place Red fish”, “MAFIA”.
“Суши Мастер”
В меню ресторана есть не только роллы и суши, но и другие блюда японской кухни. Ассортимент постоянно расширяется.
Плюсы:
- сочетание высокого качества еды и доступных цен. Повара начинают готовить после поступления заказа, и используют только свежие продукты от проверенных поставщиков. Умелое сочетание компонентов блюда позволяет клиентам открывать для себя новые вкусы;
- регулярное проведение акций, викторин, конкурсов;
- квалифицированный и вежливый персонал;
- наличие доставки на дом/в офис;
- наличие программы лояльности.
Сотрудники компании никогда не навязывают клиентам покупки и услуги. Если человек не может сделать выбор, оператор обязательно поможет ему в этом.
Чтобы сделать заказ, нужно выбрать понравившееся блюдо, ввести промокод и указать адрес. Заказ подтверждается при помощи смс, или звонка оператора.
Если сумма заказа более 200 грн, доставка осуществляется бесплатно. Услуга самовывоза также предоставляется бесплатно. Обсудить время доставки и ее условия можно по телефону: 0 800 330 333.
“ЯпонаХата”
Это ресторан японской кухни. Ассортимент включает в себя: сеты (в том числе и XL сеты) и роллы (большие, маленькие, горячие, сладкие).
Преимущества:
- большие порции, много начинки в суши и роллах;
- оперативность. Даже при большой загрузке, ждать заказ в ресторане приходится не более 10 минут;
- демократичные цены;
- наличие “счастливых часов”. В это время можно взять 2 порции по цене одной. Часто действует акция: 50% скидки на второе блюдо.
Заказы принимаются ежедневно, с 09:30 до 21:00. Доставка бесплатная.
“Суши бар FooGoo”
Суши-бар работает только в формате “Take away”. Службы доставки нет.
Ассортимент включает в себя: роллы (основное меню, Голд-меню, Эконом-меню) и сеты (основное меню, Голд-меню).
Преимущества:
- вкусные суши и роллы;
- вежливый персонал;
- хорошая ценовая политика;
- наличие возможности сделать предзаказ.
“Sushi place Red fish”
Это небольшой суши-бар. В ассортименте можно найти суши, роллы (классика, запеченные, сладкие), сеты, напитки.
Служба доставки работает в течение недели, с 10:00 до 21:00. При заказе на сумму 400 грн (и больше) доставка в радиусе 13 км от Мост-Сити бесплатная (за исключением ж/м “Победа” 3-5).
“MAFIA”
В меню присутствуют суши, сеты, роллы, салаты и закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки, бизнес-ланчи.
При заказе на сумму от 100 грн доставка осуществляется бесплатно – вне зависимости от района Днепра. Служба доставки работает круглосуточно. Ночью на все суши и роллы действуют специальные ночные скидки.