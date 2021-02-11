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Досуг Сегодня, 09:4467
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров

Суши в Днепре Топ-5 выглядит так: “Суши Мастер”, “ЯпонаХата”, “Суши бар FooGoo”, “Sushi place Red fish”, “MAFIA”.

“Суши Мастер”

В меню ресторана есть не только роллы и суши, но и другие блюда японской кухни. Ассортимент постоянно расширяется. 

Плюсы:

  • сочетание высокого качества еды и доступных цен. Повара начинают готовить после поступления заказа, и используют только свежие продукты от проверенных поставщиков. Умелое сочетание компонентов блюда позволяет клиентам открывать для себя новые вкусы;
  • регулярное проведение акций, викторин, конкурсов;
  • квалифицированный и вежливый персонал;
  • наличие доставки на дом/в офис;
  • наличие программы лояльности.

Сотрудники компании никогда не навязывают клиентам покупки и услуги. Если человек не может сделать выбор, оператор обязательно поможет ему в этом. 

Чтобы сделать заказ, нужно выбрать понравившееся блюдо, ввести промокод и указать адрес. Заказ подтверждается при помощи смс, или звонка оператора.

Если сумма заказа более 200 грн, доставка осуществляется бесплатно. Услуга самовывоза также предоставляется бесплатно. Обсудить время доставки и ее условия можно по телефону: 0 800 330 333.

“ЯпонаХата”

Это ресторан японской кухни. Ассортимент включает в себя: сеты (в том числе и XL сеты) и роллы (большие, маленькие, горячие, сладкие).

Преимущества:

  • большие порции, много начинки в суши и роллах;
  • оперативность. Даже при большой загрузке, ждать заказ в ресторане приходится не более 10 минут;
  • демократичные цены;
  • наличие “счастливых часов”. В это время можно взять 2 порции по цене одной. Часто действует акция: 50% скидки на второе блюдо.

Заказы принимаются ежедневно, с 09:30 до 21:00. Доставка бесплатная.

“Суши бар FooGoo”

Суши-бар работает только в формате “Take away”. Службы доставки нет. 

Ассортимент включает в себя: роллы (основное меню, Голд-меню, Эконом-меню) и сеты (основное меню, Голд-меню).

Преимущества:

  • вкусные суши и роллы;
  • вежливый персонал;
  • хорошая ценовая политика;
  • наличие возможности сделать предзаказ.

“Sushi place Red fish”

Это небольшой суши-бар. В ассортименте можно найти суши, роллы (классика, запеченные, сладкие), сеты, напитки.

Служба доставки работает в течение недели, с 10:00 до 21:00. При заказе на сумму 400 грн (и больше) доставка в радиусе 13 км от Мост-Сити бесплатная (за исключением ж/м “Победа” 3-5). 

 

“MAFIA”

Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров

В меню присутствуют суши, сеты, роллы, салаты и закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки, бизнес-ланчи.

При заказе на сумму от 100 грн доставка осуществляется бесплатно – вне зависимости от района Днепра. Служба доставки работает круглосуточно. Ночью на все суши и роллы действуют специальные ночные скидки.

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