 

Основные вредители огурцов и как с ними бороться

Досуг Сегодня, 14:4855
Основные вредители огурцов и как с ними бороться

Для многих людей огород – это не просто участок для выращивания культур, но также любимая локация, где можно активно провести свободное время, так сказать, с пользой. 

Но все труды и усилия могут оказаться напрасными, если у вас на огороде «поселятся» насекомые-вредителя и прочие «незваные гости», которые не прочь полакомиться вашей рассадой, особенно, если речь идет об таком популярном овоще, как огурец.

В нашей публикации мы подробно рассмотрим основных вредителей огурцов, а также предоставим советы садоводам по борьбе с ними. 

Кто же «кушает» огурцы на огороде? 

Основные вредители огурцов и как с ними бороться

Желающих полакомится огурцами вредителей существует немалое количество – одни питаются листьями, другие – соком, а третьи вообще поселяются в семенах. Итак, рассмотрим самых распространенных из них: 

  1. Паутинный клещ. Постоянный обитатель парников и теплиц, поскольку теплый и сухой климат – идеальные условие для данного членистоногого. Личинки и имаго высасывают соки растения, что приводит к его высыханию. Помимо этого, паутинный клещ может занести на огурцы грибок, вызывающий серую гниль.

Как бороться: первым делом нужно регулярно проветривать теплицу, что позволит предупредить появление клеща. Помимо этого, важно поддерживать оптимальную влажность (пасмурная погода – в пределах 75 – 85%; жаркая погода – 80 – 90%). 

В период вегетации нужно регулярно опрыскивать растение водой, а также обрабатывать специальными препаратами (к примеру, «Антиклещ») или народными средствами (например, настойка с одуванчиков, календулы и чеснока). 

  1. Белокрылка. Данная бабочка способна вредить огурцам и в открытом, и в открытом грунте. Насекомое откладывает личинки на обратной стороне листа, они высасывают соки, после чего листовые пластины просто-напросто высыхают. Кроме того, белокрылка разносит опасные грибки и вирусы, которые могут уничтожит целый урожай. 

Как бороться: для начала рекомендовано дезинфицировать почву, вымораживать грунт зимой, на регулярной основе удалять сорняки, а также высаживать возле огурцов мяту или табак – эти растения отпугивают вредителя. 

Как правило, с белокрылкой борются с помощью раствора хозяйственного мыла или на основе настойки чеснока и бархатцев. Более эффективным способом является использование специальных препаратов.

  1. Табачный трипс. Опаснейший вредитель огурцов, который также питается соком растения и переносит вирусные болезни, способные сильно сократить общий урожай. 

Как бороться: очень важно проводить профилактику появления табачного трипса – осенью тщательно перекапывать почву, удалять сорняки, проветривать теплицы и обеспечивать своевременный полив растений. 

Чтобы решить проблему появления данных насекомых-вредителей, стоит опрыскать огурцы, например, раствором на основе настойки чеснока или лука. Можно также использовать профессиональные препараты. 

Выращивание овощей – дело, несомненно, полезное и интересное. И чтобы ваши труды не стали напрасными, важно защитить урожай от вредителей и болезней всеми доступными способами и средствами. И в конечном итоге ваши ожидания будут полностью оправданы!

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