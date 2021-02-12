 

Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям

Досуг Сегодня, 19:3360
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям

Если трейдер открывает сделку, а затем завершает её в рамках того же дня, считается, что он торгует по системе дейтрейдинга. Иначе говоря, дейтрейдинг – это такой подход к Форекс-трейдингу, согласно которому открытые позиции валютного спекулянта не переносятся на следующие сутки, а закрываются до наступления 00:00.

К спекулянту-дейтрейдеру предъявляются особые требования – усидчивость, умение учитывать внутридневной рыночной шум, повышенное внимание к динамике цен на Форекс. Предпочтительные таймфреймы при дейтрейдинге – от M1 (минутный) до H4 (четырехчасовой).

Как правило, сделки закрываются спекулянтом в вечернее время, но не позднее полуночи (исключения, конечно, допускаются, но только в некоторых, значимых ситуациях).

Привлекательные особенности дейтрейдинга на Форекс

Так, специалисты отмечают следующие достоинства дейтрейдинга:

  1. Чтобы торговать внутри дня, не требуется формировать большой стартовый капитал. Это объясняется тем, что дейтрейдинг вовсе не предполагает обязательную максимизацию прибыли по каждой сделке. По одной позиции финансовый результат – как прибыль, так и убыток – может составлять 5-7 пунктов. В то же время нельзя исключать, что прибыль по сделке, заработанная дейтрейдингом, может достигать иногда и 100 пунктов.
  2. Осторожных спекулянтов привлекает возможность ограничения рисков по каждой совершаемой сделке. Как уже говорилось ранее, дейтрейдинг не ориентирует спекулянта Форекс на максимальную прибыль по одной сделке. Так, сознательно ограничивая прибыль, дейтрейдер контролирует финансовый риск в отношении каждой открываемой позиции.
  3. Если сравнивать с другими подходами к трейдингу на Форекс, то дейтрейдинг позволяет получать более высокую прибыль при ограниченных угрозах потерь. Это связано с тем, что открытая позиция, которая удерживается трейдером двое суток и более, неизбежно подвергается серьезным рискам – за это время могут быть сильные откаты от тренда и даже глубокие коррекции. Иначе говоря, если трейдер не закрывает сделку до 00:00, он принимает риск, обусловленный неопределенностью будущих движений на Форекс. Практика показывает, что серия коротких внутридневных сделок может принести спекулянту Форекс более существенную прибыль, чем долгосрочная позиция, удерживаемая в открытом состоянии от нескольких дней до нескольких недель. Дейтрейдер, однако, должен быть готов завершить внутридневную сделку с убытком, не перенося её на следующие сутки. Организованность имеет принципиальное значение для спекулянта-дейтрейдера на Форекс.
  4. Возможность свободно располагать собственным временем. Если спекулянт открывает позицию, намереваясь удерживать её более суток, он вынужден постоянно контролировать рынок, регулярно отслеживать динамику курса. Выходит, что долгосрочная сделка как бы связывает спекулянта, обязывая его проверять состояние открытой позиции. Дейтрейдер в этом отношении является более мобильным, так как он не ориентируется на долгосрочные тренды, чаще открывает сделки и достаточно быстро их завершает.

Негативные моменты в дейтрейдинге на Форекс

Считается, что внутридневная торговля на Форекс – дейтрейдинг – в большей степени подходит опытным спекулянтам. Это связано с тем, что курс валюты может существенно меняться не только на протяжении длительного времени, но и в рамках одного дня.

Нельзя полагаться на безопасность внутридневных колебаний валютного рынка – это может привести к быстрому разорению торгового депозита. Организованность и осторожность – характерные черты опытных дейтрейдеров, которые, к сожалению, отсутствуют у подавляющего большинства начинающих спекулянтов.

Типичными недостатками дейтрейдинга на Форекс считаются такие моменты:

  1. Кратковременность совершаемых сделок вынуждает спекулянтов устанавливать достаточно близкие ордера stop-loss и take-profit (имеется в виду, близко к цене открытия или текущему курсу). Это обусловлено тем, что в течение одного дня колебания цены могут оказаться не столь значительными, а вероятность потерь всё же присутствует. Таким образом, дейтрейдер ограничивает не только возможный убыток, но и потенциальную прибыль.
  2. Чтобы заработать дейтрейдингом, спекулянту Форекс приходится внимательно отслеживать рынок с целью обнаружения выгодных вариантов для открытия сделки. Чтобы вовремя закрыть позицию, дейтрейдер вынужден тщательно мониторить динамику курса. По этим причинам спекулянты – сторонники дейтрейдинга – проводят много времени перед торговым терминалом. Это может привести дейтрейдера к физическим и психологическим перегрузкам, что часто наблюдается у неопытных спекулянтов.

Резюме

Таким образом, можно утверждать, что дейтрейдинг предусматривает интересные возможности для спекулятивного заработка на Форекс. Он ограничивает финансовые риски и существенно расширяет потенциал прибыльности.

При этом фактором максимизации дохода становится не долговременное удержание открытой позиции, а высокочастотная торговля, подразумевающая совершение большого количества сделок на протяжении одного дня. Следует также отметить, что необходимость завершения открытой позиции до полуночи дисциплинирует трейдера.

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