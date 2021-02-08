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Досуг Сегодня, 14:1780
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей

Большинство ошибок на пути к успеху люди делают из-за отсутствия четкой цели. Они просто не знают, чего хотят. Однако еще страшнее иметь цель, но не использовать свои ресурсы и подсказки судьбы, чтобы достичь желаемого. «Призова Варта» даст 5 советов по правильному достижению целей для самых смелых!

 

  • Поставьте нереальную цель

 

Да, вы правильно прочитали. Если вы задумаете что-то приземленное легко выполнимое, оно в итоге не будет достойно вашего времени. В процессе достижения такой цели вы не научитесь ничему экстраординарному. Не бойтесь больших желаний, которые кажутся нереальными. Чем крупнее цель, тем интереснее будет ее достичь и тем сильнее вы станете.

Как быть на высоте: советы для достижения своих целей

 

  • Игнорируйте чужое мнение. По-настоящему, а не так, как обычно

 

Такова натура большинства людей: они противятся успеху и оригинальности других. Как только вы начинаете выделяться, показывать особенный взгляд на жизнь, описывать грандиозные цели, такие люди заряжаются завистью. Они будут говорить, что ничего не получится и не надо тратить время. Игнорируйте любое мнение со стороны – учитывайте только то, как вы сами хотите прожить свою жизнь. Она только ваша!

 

  • Начните с конца

 

Разбивать большую цель на несколько маленьких и записывать их в тысячу блокнотов – это здорово. Однако попробуйте поступить иначе. Начните достижение цели с представления о том, что вы уже ее достигли. Подумайте, чего вы хотите в итоге? Какой должна быть ваша жизнь? Ежедневные поездки на работу в дорогом авто, завтрак в любимой кофейне, доход с шестизначными цифрами? Подробно представьте в голове жизнь своей мечты, или даже запишите.

Теперь у вас есть отправная точка (сегодня) и конечная (жизнь, которую представили). Осталось эти точки соединить своими действиями.

Как быть на высоте: советы для достижения своих целей

 

  • Готовьтесь к провалам

 

Вы же не думаете, что вам всегда будет интересно, весело и задорно двигаться к цели? Нет. Готовьте себя морально к провалам. В какой-то момент придется придумывать запасной план и менять направление движения. Но у вас уже намечена конечная нереальная цель, верно? Значит, будет не так трудно прийти к ней другим путем. Не позвольте себе все бросить в моменты неудач.

 

  • Полюбите скуку

 

По дороге к грандиозной цели в какой-то момент станет очень скучно. Рутина всегда берет свое. В такие периоды легко отвлечься, бросить изначальную цель, переключиться на другое, лишь бы развлечься. Не позволяйте себе этого. У вас есть мечта, значит, ради нее стоит полюбить скуку. В рутинных действиях оттачивается мастерство.

 

  • Будьте конкурентоспособны

 

Просто тихонечко жить и делать свое дело не получится, если у вас большие планы. Исполнение мечты – это марафон. Рядом с вами всегда будут бежать такие же мечтатели, которых придется обгонять. Здоровая конкуренция повышает производительность. В целом, наличие рядом других людей необходимо нам, так устроен мир. Не думайте о конкурентах, как о врагах, берите от них полезный опыт и становитесь сильнее.

Не забывайте хвалить себя за то, что уже успели сделать ради достижения желаемого. Иначе можно безвозвратно выгореть и возненавидеть то, к чему еще вчера упорно двигались. «Призова Варта» желает вам терпения и сил построить ту жизнь, которую хотите!

 

Як бути на висоті: поради для досягнення своїх цілей

Більшість помилок на шляху до успіху люди роблять через відсутність чіткої мети. Вони просто не знають, чого хочуть. Однак ще страшніше мати мету, але не використовувати свої ресурси і підказки долі, щоб досягти бажаного. «Призова Варта» дасть 5 порад щодо правильного досягнення цілей для найсміливіших!

Как быть на высоте: советы для достижения своих целей

 

  • Поставте нереальну мету

 

Так, ви правильно прочитали. Якщо ви забажаєте щось приземлене, легко здійсненне, воно в результаті не буде гідним вашого часу. У процесі досягнення такої мети ви не навчитеся нічого екстраординарного. Не бійтеся великих бажань, які здаються нереальними. Чим більша мета, тим цікавіше буде її досягти і тим сильнішими ви станете.

 

  • Ігноруйте чужу думку. По-справжньому, а не так, як зазвичай

 

Така натура більшості людей: вони противляться успіху й оригінальності інших. Як тільки ви починаєте виділятися, показувати особливий погляд на життя, описувати грандіозні цілі, такі люди заряджаються заздрістю. Вони будуть говорити, що нічого не вийде і не треба витрачати час. Ігноруйте будь-яку думку з боку – враховуйте тільки те, як ви самі хочете прожити своє життя. Воно тільки ваше!

 

  • Почніть із кінця

 

Розбивати велику мету на кілька маленьких і записувати їх у тисячу блокнотів – це чудово. Однак спробуйте вчинити інакше. Почніть досягнення мети з уявлення про те, що ви вже її досягли. Подумайте, чого ви хочете в результаті? Яким має бути ваше життя? Щоденні поїздки на роботу в дорогому авто, сніданок в улюбленій кав'ярні, дохід з шестизначними цифрами? Детально уявіть в голові життя своєї мрії, або навіть запишіть.

Тепер у вас є відправна точка (сьогодні) і кінцева (життя, яке уявили). Залишилося ці точки з'єднати своїми діями.

Как быть на высоте: советы для достижения своих целей

 

  • Готуйтеся до провалів

 

Ви ж не думаєте, що вам завжди буде цікаво, весело і завзято рухатися до мети? Ні. Готуйте себе морально до провалів. У якийсь момент доведеться придумувати запасний план і міняти напрям руху. Але у вас вже намічена кінцева нереальна мета, правильно? Значить, буде не так важко прийти до неї іншим шляхом. Не дозволяйте собі все кинути в моменти невдач.

 

  • Вподобайте нудьгу

 

По дорозі до грандіозної мети в якийсь момент стане дуже нудно. Рутина завжди бере своє. У такі періоди легко відволіктися, кинути початкову мету, переключитися на інше, аби розважитися. Не дозволяйте собі цього. У вас є мрія, значить, заради неї варто полюбити нудьгу. У рутинних діях відточується майстерність.

 

  • Будьте конкурентоспроможні

 

Просто тихенько жити і робити свою справу не вийде, якщо у вас великі плани. Виконання мрії – це марафон. Поруч із вами завжди будуть бігти такі ж мрійники, яких доведеться обганяти. Здорова конкуренція підвищує продуктивність. Загалом, наявність поруч інших людей необхідна нам, так влаштований світ. Не думайте про конкурентів, як про ворогів, беріть від них корисний досвід і ставайте сильнішими.

Не забувайте хвалити себе за те, що вже встигли зробити заради досягнення бажаного. Інакше можна безповоротно вигоріти і зненавидіти те, до чого ще вчора вперто рухалися. «Призова Варта» бажає вам терпіння і сил побудувати те життя, якого хочете!

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