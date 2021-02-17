Мебель из Италии от лучших производителей

Рано или поздно наступает период, когда необходимо покупать новый кухонный гарнитур. Поскольку такое приобретение обычно не на год-два, то хочется выбрать качественную мебель, которая долго прослужит. Не менее важен и дизайн. В настоящее время отдают предпочтение стильным лаконичным наборам. Одной из самых надежных стран по изготовлению мебельных изделий считается Италия. Заказать итальянскую мебель от известных производителей можно на сайте https://sts.ua/.

В каталоге представлены такие фабрики как :

BROSS

Alpe Bernardi

Fabbian

IDEAL LUX

Компания Special Trading System, которая функционирует с 2001 года, является международной платформой, на которой можно найти мебель от дизайнеров европейских производств. В каталоге корпорации представлено больше 500 000 эксклюзивных товаров от предприятий из разных стран. Фотографии точно передают изделия, поэтому определиться с покупкой через интернет не составит труда. Выбрать подходящую модель и оформить доставку заказа можно в любой стране.

Как правильно выбирать кухонный гарнитур

Мебель в кухню является неотъемлемой частью рутинной жизни, поэтому перед приобретением стоит тщательно обдумать все детали. Для начала определитесь с формой и размером будущего гарнитура. На сайте можно купить мебель из Италии в виде прямой, угловой или острой конструкции. Заранее продуманная модель позволит сэкономить пространство, сделать кухню визуально больше и сохранить привлекательный внешний вид. Замеры помещения позволять специалистам корпорации максимально точно оформить проект изделия, по которому будут изготовлять мебель. Также сделайте перечень необходимой техники. Это поможет грамотно расставить места для розеток, чтобы не слишком нагружать коммуникационную сеть.

Особенности итальянской мебели

В первую очередь итальянская мебель обладают эргономичностью. Разработка конструкции происходит с учетом всех потребностей, функциональные возможности изделий позволяют готовить в комфорте. Вся мебель изготавливается только из натуральных материалов, которые соответствуют стандартам безопасности. Помимо этого, такая кухня – это сочетание современных приборов, качества и эстетически привлекательного дизайна. Если заинтересованы в покупке мебели на максимально выгодных для себя условиях, вам стоит серьезно отнестись к своему выбору. При необходимости вы всегда можете проконсультироваться со специалистами, которые помогут принять правильное решение.