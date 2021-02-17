Разбил дисплей смартфона: что делать?

«Нужно купить новый девайс!» - наверное, самая первая мысль, которая может посетить голову человека, случайно уронившего телефон, что стало причиной повреждения тачскрина.

Но не стоит сразу же спешить в магазин для приобретения нового гаджета, если можно перейти по ссылке https://vseplus.com/product/mobilnye-telefony/7-displei и купить дисплей для смартфона – это позволит не только вернуть к жизни устройство, к которому вы привыкли, но также сэкономить кучу денег. Согласитесь, замена поврежденного дисплея обойдется куда дешевле покупки «нулевого» аппарата.

Выбор экрана на Vseplus.com: пошаговая инструкция

К счастью, на сегодняшний день разбитый тачскрин можно запросто заменить, но сначала нужно выбрать подходящий вариант. На сайте интернет-магазина Vseplus сделать это достаточно просто:

Для начала проходим регистрацию на сайте – это не займет у вас много времени; Далее нужно выбрать подходящий экран и добавить его в корзину. Желательно не спешить, а подойти к данному вопросу ответственно – чтобы в итоге заказать именно то, что нужно; Оформляем заказ и оплачиваем покупку любым удобным способом; Выбираем способ доставки и указывает адрес, по которому вы желаете получить свою покупку.

Важный момент: чтобы исключить повторное повреждение экрана, рекомендовано вместе с дисплеем заказать и защитное стекло – оно первое примет на себя удар при контакте с твердой поверхностью.

Почему именно Vseplus.com?

Во-первых, на портале представлен широчайший выбор, таким образом купить экран для мобильного телефона не составит особого труда.

Во-вторых, стоит отметить интуитивно понятный и удобный в пользовании веб-сайт с хорошим фильтром, значительно упрощающим и ускоряющим поиск нужного товара.

В-третьих, оптимальная ценовая политика – в онлайн-магазине покупки обойдутся ощутимо выгодней, чем обычно, поскольку магазин работает напрямую с производителями, минуя посредников.

Обратите внимание: самые выгодные товарные предложения на портале обозначают плашкой «Спеццена» - это означает, что купит дисплей или любой другой товар можно еще более выгодно.

Стоит также отметить, что все товары отличаются высочайшим качеством и надежностью, следовательно, они прослужат вам на протяжении длительного времени, что весьма важно.

Если вдруг вы уронили смартфон и разбили дисплей или он просто-напросто перестал работать так, как раньше, портал Vseplus – идеальное место, где можно заказать экран телефона любого бренда и модели максимально выгодно. При этом покупка займет считанные минуты!