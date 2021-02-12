Как поступить в университет своей мечты?

Приемная комиссия предельно внимательно изучает все данные об абитуриентах: школьный аттестат, баллы по ВНО, результаты вступительных экзаменов. Чтобы увеличить свои шансы на успех при поступлении, попробуйте следовать следующим советам.

Постарайтесь получить хорошие оценки в школьном аттестате

Звучит банально, но оценки чрезвычайно важны. При поступлении будет высчитываться средний балл аттестата. Поэтому, не стоит расслабляться в последних классах школы и надеяться на лучшее. Не у всех получится получить высокие баллы по каждому из предметов и это нормально. Постарайтесь хотя бы сделать акцент на более важных дисциплинах, которые понадобятся для изучения выбранной профессии. К примеру, если вы решили поступать в медицинский, бросайте все усилия на изучения биологии и химии. Для получения хороших оценок за письменные работы воспользуйтесь сервисом Trust Custom Writing.

Практикуйтесь в сдаче ВНО

Даже если вы отлично справляетесь со школьными контрольными работами, не стоит рассчитывать на легкую сдачу ВНО. Как и любой другой тест, здесь есть своя специфика. Чем больше и чаще вы будете тренироваться, тем больше шансов на успех. Не игнорируйте возможность испытать свои силы, посетив пробное тестирование. Это поможет лучше адаптироваться к обстановке и эффективно рассчитать время на каждое из заданий.

Но что если все же не удалось набрать необходимое количество баллов? Стоит ли поступать в любой другой университет просто чтобы не терять целый год? Это трудное решение и его следует хорошо обдумать. Взвесьте все за и против. Возможно, лучше потерять один год сейчас и хорошо подготовиться, чем поступить и разочароваться в собственном выборе.

Найдите четкую мотивацию своего выбора

Некоторые высшие учебные заведения проводят дополнительные экзамены и собеседования для того, чтобы выбрать наиболее подходящих кандидатов. Если вам предстоит пройти и это испытание, к нему тоже стоит подготовиться. Наиболее очевидный вопрос, с которым придется столкнуться – о причинах выбора именно этого университета. Не следует отвечать на него общими фразами о высоком рейтинге ВУЗа. Найдите более конкретную и убедительную причину. Не только для приемной комиссии, но и для себя. Возможно, здесь преподает выдающийся ученый, у которого вы хотели бы поучиться. А может быть данный университет располагает уникальными ресурсами (библиотека, лаборатории, и т.д.) и вам не терпится научиться всему необходимому именно здесь. Если заблаговременно подготовиться ко всем этапам отбора и поставить четкую цель – вероятность положительного исхода будет очень высокой.

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