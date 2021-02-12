 

Как поступить в университет своей мечты?

Досуг Сегодня, 19:1651
Как поступить в университет своей мечты?

Приемная комиссия предельно внимательно изучает все данные об абитуриентах: школьный аттестат, баллы по ВНО, результаты вступительных экзаменов. Чтобы увеличить свои шансы на успех при поступлении, попробуйте следовать следующим советам.

Постарайтесь получить хорошие оценки в школьном аттестате

Звучит банально, но оценки чрезвычайно важны. При поступлении будет высчитываться средний балл аттестата. Поэтому, не стоит расслабляться в последних классах школы и надеяться на лучшее. Не у всех получится получить высокие баллы по каждому из предметов и это нормально. Постарайтесь хотя бы сделать акцент на более важных дисциплинах, которые понадобятся для изучения выбранной профессии. К примеру, если вы решили поступать в медицинский, бросайте все усилия на изучения биологии и химии. Для получения хороших оценок за письменные работы воспользуйтесь сервисом Trust Custom Writing.

Практикуйтесь в сдаче ВНО

Даже если вы отлично справляетесь со школьными контрольными работами, не стоит рассчитывать на легкую сдачу ВНО. Как и любой другой тест, здесь есть своя специфика. Чем больше и чаще вы будете тренироваться, тем больше шансов на успех. Не игнорируйте возможность испытать свои силы, посетив пробное тестирование. Это поможет лучше адаптироваться к обстановке и эффективно рассчитать время на каждое из заданий.

Но что если все же не удалось набрать необходимое количество баллов? Стоит ли поступать в любой другой университет просто чтобы не терять целый год? Это трудное решение и его следует хорошо обдумать. Взвесьте все за и против. Возможно, лучше потерять один год сейчас и хорошо подготовиться, чем поступить и разочароваться в собственном выборе.

Найдите четкую мотивацию своего выбора

Некоторые высшие учебные заведения проводят дополнительные экзамены и собеседования для того, чтобы выбрать наиболее подходящих кандидатов. Если вам предстоит пройти и это испытание, к нему тоже стоит подготовиться. Наиболее очевидный вопрос, с которым придется столкнуться – о причинах выбора именно этого университета. Не следует отвечать на него общими фразами о высоком рейтинге ВУЗа. Найдите более конкретную и убедительную причину. Не только для приемной комиссии, но и для себя. Возможно, здесь преподает выдающийся ученый, у которого вы хотели бы поучиться. А может быть данный университет располагает уникальными ресурсами (библиотека, лаборатории, и т.д.) и вам не терпится научиться всему необходимому именно здесь. Если заблаговременно подготовиться ко всем этапам отбора и поставить четкую цель – вероятность положительного исхода будет очень высокой.
В будущем написать хорошее резюме вам поможет https://www.customwritingservice.com/.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, университет, 7dniv, 7dnivinfo, поступление  
Как поступить в университет своей мечты?
Как поступить в университет своей мечты?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Мебель из Италии от лучших производителей
Мебель из Италии от лучших производителей
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
Распространенные типы кофемашин
Распространенные типы кофемашин
Алексей Чернышов: «Председательство в Дунайской Стратегии – это большая ответственность и возможность для Украины изучить опыт соседей»
Алексей Чернышов: «Председательство в Дунайской Стратегии – это большая ответственность и возможность для Украины изучить опыт соседей»

Новости по теме

Подбираем зимнюю детскую обувь
Подбираем зимнюю детскую обувь
12-фев-2021, 12:30
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
5 вещей, которые на следует обратить внимание при выборе квартиры
2-фев-2021, 13:30
Гороскоп на сегодня (15.01.21)
Гороскоп на сегодня (15.01.21)
15-янв-2021, 10:37
Гороскоп на сегодня (14.01.21)
Гороскоп на сегодня (14.01.21)
14-янв-2021, 10:33
Как получить деньги под залог ПТС
Как получить деньги под залог ПТС
25-дек-2020, 21:29

Последние новости

20:26
События
В марте Украина проиндексирует пенсии
19:55
События
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее
19:23
События
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
17:55
События
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины
17:48
События
Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля
17:46
События
Фигурант по делу ПриватБанка хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации
17:38
События
О новом механизме атак российских хакеров заявили в СНБО
17:31
События
По делу "ПриватБанка" подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам
17:29
События
Еще ряд ограничений "красной" зоны введут завтра в Ивано-Франковской области
17:28
События
На скандальное фото Уруского с Кадыровым отреагировали у Зеленского
17:25
События
Что известно о спецоперации в "Борисполе"
17:22
События
Бывшему замглавы правления согласовали подозрение по делу ПриватБанка
17:19
События
В "Борисполе" проходит спецоперация по делу ПриватБанка
16:46
События
Украинский вице-премьер объяснил появление на фото рядом с Кадыровым
13:26
События
Словацкий премьер торопит своё правительство закупить вакцину «Спутник V» пока она не распродана
13:23
События
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
13:21
События
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
13:19
События
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать "этноматематику" - Fox News
13:16
События
«Верные»: в Лавре начался съезд верующих захваченных храмов
13:10
События
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы

Новости ТОП-7

"Зеленский был у нас дома". Почему ввели санкции против Оксаны Марченко и что о ней известно12988
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 20214326
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 февраля 20213133
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 февраля 20211346
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине955
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины627
C завтрашнего дня погода в Украине наладится595

Досуг

Как поступить в университет своей мечты?
Как поступить в университет своей мечты?
Приемная комиссия предельно внимательно изучает все данные об абитуриентах: школьный аттестат, баллы по ВНО, результаты вступительных экзаменов.
Сегодня, 19:1654
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
«Нужно купить новый девайс!» - наверное, самая первая мысль, которая может посетить голову человека, случайно уронившего телефон, что стало причиной повреждения тачскрина. 
Сегодня, 19:1280
Мебель из Италии от лучших производителей
Мебель из Италии от лучших производителей
Качественная итальянская мебель от STS.ua: в чем преимущества.
Сегодня, 17:3975
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Большинство ошибок на пути к успеху люди делают из-за отсутствия четкой цели. Они просто не знают, чего хотят.
Сегодня, 14:17101
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Если трейдер открывает сделку, а затем завершает её в рамках того же дня, считается, что он торгует по системе дейтрейдинга.
Вчера, 19:33161
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Основные вредители огурцов и как с ними бороться
Для многих людей огород – это не просто участок для выращивания культур, но также любимая локация, где можно активно провести свободное время, так сказать, с пользой. 
Вчера, 14:48194

События

В марте Украина проиндексирует пенсии
В марте Украина проиндексирует пенсии
Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсии в марте 2021 года.
Сегодня, 20:2664
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее
Причина в том, что документ требует дополнительного технического согласования.
Сегодня, 19:5564
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
Традиционно для этого времени транспорт почти остановился в центральной части и на главных магистралях.
Сегодня, 19:2368
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой прокомментировал скандал, разразившийся на Украине вокруг вице-премьера Олега Уруского.
Сегодня, 17:55627
Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля
Прибытие первой партии вакцины от коронавируса в Украину ожидается утром 23 февраля
В аэропорт "Борисполь" будут доставлены 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также в ближайшие недели поступят препараты еще двух производителей.
Сегодня, 17:4899
Фигурант по делу ПриватБанка хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации
Фигурант по делу ПриватБанка хотел сбежать в Австрию, был "слив" информации
Фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию после "слива" информации из Офиса генерального прокурора.
Сегодня, 17:4686
7 Днів