 

«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном

Досуг Сегодня, 13:5962
«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном

Бадминтон – одна из самых азартных и увлекательных игр, которая позволяет провести свободное время весело и с пользой, ведь спорт – это очень полезное дело, особенно, для офисных сотрудников.

Но как быть, если навыки игры просто-напросто отсутствуют? Ничего страшного, ведь для каждого желающего доступны уроки бадминтона в фитнес-клубе «Гран-При» - лучшем месте, где можно отдохнуть от рабочих будней, хорошенько «разогнать кровь» и просто активно провести собственный досуг.

Преимущества занятия бадминтоном в «Гран-При»

«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном

Локаций для занятия и игры в бадминтон существует немалое количество, но именно фитнес-клуб «Гран-При» имеет целый ряд весомых «плюсов», которые являются хорошими аргументами в пользу выбора именно данного спортклуба:

  • Во-первых, профессиональный тренерский состав, имеющий богатейший опыт в данном виде спорта. Среди них – мастера спорта, в том числе – международного класса;
  • Во-вторых, клуб может похвастаться высококачественным покрытием кортов и профессиональным спортивным инвентарем;
  • В-третьих, занятия бадминтоном разработаны для всех возрастных категорий – и для детей, и для взрослых.

Беря уроки бадминтона, вы можете рассчитывать на качественную и полезную физподготовку и кардионагрузку, индивидуальный подход со стороны тренеров, которые не только научат играть, но и предоставят возможность постоянно улучшать вашу технику. Кроме того, бадминтон – идеальный и самый азартный способ борьбы с лишним весом, поскольку игра весьма подвижная и хорошенько сжигает калории.

И еще: если у вас нету собственных ракеток и прочего инвентаря – не проблема! В «Гран-При» посетитель сможет взять в аренду все, что ему необходимо, и даже отремонтировать свою ракетку.

«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном

Пять причин полюбить бадминтон

  1. Данная игра хорошо тренирует и развивает все группы мышц. В данном вопросе самый близкий конкурент – плавание;
  2. Стимулирует мозговую активность. Бадминтон – это не просто колотить ракеткой по волану, тут нужно, как говорят, «пошевелить мозгами», чтобы подобрать лучшую комбинацию и в итоге переиграть соперника;
  3. Улучшение реакции и скорости принятия решения. Тут все предельно понятно. Можно только добавить, что бадминтон является обязательным для подготовки космонавтов NASA;
  4. Отличная кардиотренировка. С помощью бадминтона вы будете иметь «стальное» сердце;
  5. Восстанавливает зрение. Не зря врачи советуют данный вид спорта людям, имеющим проблемы со зрением. Ведь во время игры человек выполняет известное упражнение – наблюдение за объектом, который то приближается, то отдаляется.

Разумеется, выше указаны только некоторые (из многих!) «плюсы» бадминтона. Если вы решили отдать предпочтение именно этому виду спорта – несомненно, это будет правильный выбор, о котором вы никогда не пожалеете.

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Теги: news, новости, Украина, Гран_при, бадминтон, 7dniv, 7dnivinfo  
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