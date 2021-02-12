Кассетные алюминиевые потолки — удачное решение для современного дизайна

Алюминиевые потолки кассетного типа по праву считаются самыми долголетними подвесными системами. Алюминий не боится коррозии, а полимерное напыление повышает и без того высокую износоустойчивость металла. Высокая скорость монтажа конструкции и возможность поменять поврежденные элементы, доступ к коммуникациям и лаконичный внешний вид — все это говорит о том, что данная потолочная система станет удачным решением для оформления помещений. Но перед тем как купить подвесной потолок нужно оценить, насколько он хорошо впишется в общую дизайнерскую картину.

Плюсы использования кассетных потолков из алюминия

Чем хорош потолок кассетного типа?

Прямоугольные формы и прямые линии подчеркивают лаконичность интерьера и легко вписываются в любой стиль современной эпохи. Светлые с металлическим отблеском тона визуально увеличивают площадь помещения и улучшают освещение. Влагостойкость материала позволяет использовать потолок на объектах с высоким уровнем влажности.

Алюминиевый кассетный потолок одинаково хорошо смотрится как в частном хозяйстве, так и на объектах гражданского и промышленного назначения. Удачным решением будет подобрать подвесную систему данного типа для оформления кухонь. Во-первых, будет создаваться эффект зрительного расширения стен. Во-вторых, конструкция не боится горячего пара и влаги, что очень актуально для кухонного помещения.

По причине хорошей влагостойкости и износоустойчивости кассетные потолки из алюминия используются в ванных, санузлах, а также на производственных площадях. Для объектов гражданского назначения характерен сдержанный стиль, поэтому подобные подвесные системы как нельзя лучше подходят для этих целей.

Виды кассетных потолков

Прежде чем начать воплощать свои дизайнерские идеи в жизнь, следует разобраться, какие виды алюминиевых потолочных конструкций имеются в продаже на строительном рынке.

Различают потолки открытого или закрытого типа. При первом варианте монтажа сооружается каркас из профилей, образующих решетку, на которую укладываются плиты. Система удобна тем, что дает максимально простой доступ к потолочным коммуникациям.

В вариантах закрытого типа несущие профили и перегородки скрыты от глаз декоративными пластинами, которые вставляются в специально предусмотренные конструкцией технологические отверстия. Такой потолок выглядит монолитнее, что особенно хорошо при монтаже систем, имеющих рисунки. В противном случае профили будут создавать существенные разрывы между линиями узора.