Как установить доборы на входные двери

Добор — это панель, которая необходима для увеличения размера дверной коробки и соединения наличниками в том случае, если имеются несовпадения с параметрами стены. Такое изделие от интернет-магазина Cortez позволяет довести входные двери до совершенства, придать завершенного вида, предотвращает негативное действие внешних факторов. Для изготовления используются дерево, металл или МДФ, в зависимости от материала из которого сделаны дверное полотно и коробка. Широкий ассортимет входных дверей от компании можно посмотреть в каталоге интернет-магазина https://cortez.ua/g23240852-vhodnye-dveri.

Виды доборов для входных дверей

Имеются несколько типов изделий, которые применяются для обустройства дверной конструкции:

с кромкой и простые без нее;

телескопические.

Первый вариант имеет вид планки без обработанных краев. Срезы скрываются наличниками. Этот момент может негативно повлиять на их долговечность и устойчивость к повышенной влажности. Доборы с кромкой отличаются обработанными краями, которые предотвращают проникновение влаги. Самый практичный вариант — это телескопические изделия, которые имеют соединения шип-паз для крепления к наличникам и дверной коробке. Такие края позволяют отрегулировать расстояние и упрощают установку. Для входных дверей в дом лучше всего использовать конструкцию с кромкой или телескопические доборы. Последние более устойчивы к негативным факторам окружающей среды и отличаются простой установкой.

Установка доборов на двухстворчатые двери

Перед монтажом нужно подготовить поверхность: убрать строительный мусор, выровнять с помощью штукатурки. Если наблюдаются небольшие неровности, то их возможно устранить монтажной пеной. Чтобы обеспечить дополнительную теплоизоляцию, можно использовать минеральную вату и пенополистирол. Их нужно подкладывать под короб и доборы.

Для установки панелей на двухстворчатые двери нужно обзавестись:

уровнем;

ножовкой или электролобзиком;

киянкой;

карандашом.

Следует приложить планки и отмерять, подходит ли высота. Если имеются лишние края, их необходимо убрать ножовкой или электролобзиком. Для фиксации стоит использовать болты и монтажную пену. Самый простой вариант, если доборы имеют крепление шип-паз. В таком случае нужно только зафиксировать края в наличниках и коробке. Чтобы обеспечить дополнительную звуко- или теплоизоляцию, нужно предварительно установить специальный материал. Упростить установку можно, если сначала установить доборы, а потом наличники.