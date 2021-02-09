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Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland

Раніше дитячі ролики були найбажанішим подарунком для хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 15-17 років, але купити їх було дуже складно через високу вартість й відсутність на українському якісної екіпіровки. Зараз ситуація змінилася, і оцінити переваги роликового спорту можуть усі – більшість батьків можуть собі дозволити купити дитячі ролики, але потрібно серйозно поставитися до процесу пошуку. Перший і найважливіший крок - вибір продавця, адже далеко не всі пропонують товар, який відповідає актуальним стандартам якості та безпеки. Надійним партнером може стати Rollerland - інтернет магазин з величезним асортиментом, привабливими цінами та налагодженими відносинами із світовими виробниками. Тут можна знайти моделі із останніх колекцій та оформити замовлення за кілька хвилин, не сумніваючись в оперативності доставки продукції у Києві та по Україні.

Чим відрізняються роликові ковзани високої якості?

Усі без винятку бренди та магазини стверджують, що їх товар здатний перевершити очікування покупців, але чи так це? Насправді, більше половини виробів, які продають екіпіровку в нашій країні, пропонують споживачам підробки з Китаю, які не витримують ніякої критики. Проблема в тому, що пересічному жителю Києва, Харкова чи іншого міста, дуже складно зрозуміти різницю між першокласними та низькопробними роликовими ковзанами. Ось кілька відмінностей якісної продукції, які допоможуть не помилитися з вибором роликів для хлопчика чи для дівчинки:

  • розсувний механізм - відомі бренди пропонують ролики для дітей з регулюванням розміру, які не доводиться міняти кожен сезон;
  • щільне прилягання черевика до ноги, що забезпечує стійкість положення при виконанні рухів;
  • підшипники та колеса, які можна міняти у разі необхідності;
  • зручність у будь-якому положенні розсувного механізму - навіть при зміні довжини підошви дитина не повинна відчувати дискомфорт;
  • адекватна вартість - для виготовлення зручних та безпечних ковзанів потрібні якісні матеріали, фахівці та обладнання, тому, якщо вам пропонують товар за 500-600 гривень, значить, це китайська підробка;
  • відсутність функціональних та візуальних дефектів;
  • дизайн, що враховує особливості дитячої анатомії;
  • надійні фіксатори ноги;
  • відповідність заявлених і реальних параметрів.

Не забудьте про те, що потрібно обов’язково купити ролики дитячі із захистом. Зручніше та вигідніше замовляти товари в комплекті, хоча можна придбати якісь елементи й окремо. Для найменших спортсменів окрім спеціальному захисту для зап’ястя, наколінників та налокітники потрібен буде також шолом, який попередить ушкодження шиї та голови при невдалих трюках та падіннях. 

Співпраця з Rollerland - гарантія вдалої покупки роликів для хлопчиків і дівчаток

Коли мова заходить про спортивну екіпіровку, багато хто думає, що її краще купувати у звичайних магазинах, а не в Інтернеті. Головний аргумент на користь офлайн точок продажу - можливість примірки, адже нікому не хочеться зробити покупку, а потім зіткнутися із проблемою невідповідності розміру. Насправді, будь-який солідний інтернет-магазин надає опцію повернення або обміну, якщо товар не підійшов. Наприклад, замовляючи ролики для дітей в Rollerland, можна їх повернути або поміняти на підходящі протягом 2 місяців без пояснення причин. А щоб у клієнтів було менше ризику помилитися, на сайті є таблиці розмірів для кожного серед представлених виробників.

До істотних переваг віртуальної покупки в цьому перевіреному магазині можна також додати:

  • найширший модельний ряд та регулярне оновлення каталогу;
  • детальні описи, фотографії кожного товару;
  • відсутність захмарних націнок завдяки безпосередній співпраці із фірмами-виробниками;
  • уважні та професійні консультанти, які готові допомогти з пошуком ідеальних роликів для дитини будь-якого віку;
  • безліч акцій, розпродажів та спеціальних пропозицій;
  • можливість зробити замовлення із будь-якого пристрою в режимі 24/7 з доставкою у Києві та по Україні.
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Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
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Досуг

Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
Особливості підбору дитячих роликів в інтернет-магазині Rollerland
Раніше дитячі ролики були найбажанішим подарунком для хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 15-17 років, але купити їх було дуже складно через високу вартість й відсутність на українському якісної екіпіровки.
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