 

Как правильно одеваться на рыбалку

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Как правильно одеваться на рыбалку

Рыбалка – увлекательное занятие. Однако, если подобрать неправильную одежду, отдых может быть испорчен. Подбирая костюм для рыбалки, важно учитывать уровень защиты от непогоды,  а также чрезмерного воздействия солнца. Кроме того, одежда должна быть комфортной. В этой статье расскажем о том, как правильно одеваться на рыбалку, чтобы получить максимальное удовольствие от процесса.

Как правильно одеваться на рыбалку

  1. Верх

 Рубашка, которую следует носить на рыбалку, должна быть очень легкой. Она также должна быть светлого цвета и из дышащей ткани.  Некоторые рыболовные рубашки имеют застежки на пуговицах с коротким рукавом, а на спине – сетчатую подкладку и клапан. Клапан открывается, что очень удобно в жаркий день.

Другой вариант – удобная майка из хлопка белого цвета. Однако, если погода холодная, лучшим вариантом будет качественная фланелевая рубашка, которую можно надеть поверх другой футболки. Она согреет вас, когда станет слишком холодно, и при этом позволит снять ее на случай, если погода резко улучшиться. Если вы хотите оставаться в прохладе, также рекомендуется использовать верх из нейлона. Лучший выбор – это рубашка из 100% сверхбыстросохнущего нейлона на пуговицах. Убедитесь, что он воздухопроницаемый и легкий. Вы также можете найти рубашки с фактором SPF, что является хорошей особенностью, поскольку они не только быстро сохнут, но также могут помочь сохранять прохладу в слишком жаркую погоду.

  1. Брюки и шорты

  Как и в случае с рубашками и верхом, вам также необходимо искать легкие брюки и шорты. Если вы хотите чувствовать себя более комфортно, вы можете выбрать шорты карго. Тем не менее, брюки-карго – также один из лучших вариантов. Помимо легкости, брюки-карго имеют дополнительные карманы, в которых можно хранить такие вещи, как дополнительные снасти и плоскогубцы. Вы также можете носить джинсы. Однако имейте в виду, что джинсовая ткань не отводит пот так же, как и более легкая ткань. Джинсовая ткань, скорее всего, впитает пот, что может вызвать дискомфорт, поэтому помните об этом, прежде чем надевать ее. Независимо от того, какой из них вы выберете, чтобы чувствовать себя комфортно, убедитесь, что материал устойчив к пятнам. Материал шорт должен иметь солнцезащитный фактор не менее 50.                 

  1. Обувь

 Резиновые сапоги – идеальная обувь для рыболовов, поскольку они помогают чувствовать себя комфортно. Убедитесь, что сапоги достаточно легкие. Кроме того, они должны иметь мягкую стельку. Вы также можете носить сандалии, но убедитесь, что они легкие и гибкие. Кроме того, сандалии должны быть из натурального материала с хорошей вентиляцией. Также необходимо выбирать обувь с нескользящей и не оставляющей следов подошвой из резины.

  1. Головные уборы

 По возможности выбирайте шляпы с широкими полями, чтобы защитить себя от перегрева, чрезмерного пребывания на солнце и солнечных ожогов. Убедитесь, что выбранная вами шляпа изготовлена из дышащего материала, позволяющего вашей коже головы дышать. Также помните, что вода отражает солнце. Это означает, что она имеет тенденцию усиливать резкое воздействие солнца, а также переносить лучи с поверхности воды на ваше лицо, поэтому вам необходимо получить полную защиту. 

  1. Перчатки

 Многие рыболовы не хотят надевать перчатки при рыбалке, потому что это может создать некоторые проблемы при намотке улова и забросе удочки. Однако, перчатки очень важны. Они особенно необходимы, если вы планируете ловить рыбу летом, поскольку вам нужно обеспечить максимальную защиту рук. Перчатки защитят руки от вредных солнечных лучей. Тем не менее, вам нужно искать пару, которая имеет защиту от солнца с высоким UPF.

 Таким образом, правильная одежда для рыбалки имеет важное значение. Также, рекомендуется поискать солнцезащитный крем, который не оставляет жирных следов, поскольку он может отрицательно повлиять на вашу хватку. 

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