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Досуг Сегодня, 08:5462
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы

XXI век – это время высоких технологий. Использование новейших средств коммуникации является залогом успеха. Раньше дети больше времени проводили на улице, играя со своими сверстниками. Но мир стремительно меняется. Сегодня даже малыши «на ты» общаются с информационно-коммуникативными гаджетами. Конечно, родители должны контролировать такое общения, но полностью лишать ребенка удовольствия посмотреть любимый мультик или поиграть в интересную игру все же не стоит. А более старшим детям девайсы помогают успешно осваивать различные науки.

На что обратить внимание при покупке

Сегодня на рынке представлена разнообразная портативная техника:

  • ноутбуки;
  • нетбуки;
  • планшетные компьютеры;
  • смартфоны для юных веб-серферов.

В основном их изготавливают зарубежные производители, но есть и неплохие отечественные изделия.

Какое бы устройство вы не выбрали, его необходимо защитить от механических повреждений, ведь, что и говорить, дети далеко не так аккуратны, как взрослые. Для этих целей подойдет прочный и стильный чехол, а также защитное стекло для экрана. Купить эти изделия можно в интернет-магазине «Чехол» по адресу https://chekhol.com.ua/. Здесь представлен огромный выбор товаров по вполне демократичным ценам.

Детские планшеты могут быть игровыми, универсальными и развивающими, предназначенными для самых маленьких пользователей. В первую очередь важно, чтобы детский планшет обладал функциями родительского контроля, перекрывающего доступ к вредоносным сайтам. Также при выборе мобильного устройства для ребенка следует обратить внимание на другие параметры.

Матрица

За качество изображения планшетных компьютеров отвечает матрица. Она должна обеспечивать достаточную яркость без искажения цветов, защиту от бликов, удобный угол обзора и разрешение экрана HD.

Операционная система

Наибольшей популярностью пользуются мобильные устройства на платформах Android, iOS и Windows. Самые низкие цены на те планшеты, которые работают на операционной системе Android от Google. При выборе этого варианта необходимо обратить внимание на версию: она должна быть не ниже 5.1.

Платформа iOS предназначена исключительно для гаджетов Apple, которые стоят дороже. Операционная система Windows от Microsoft позволяет синхронизировать планшет с персональным компьютером. Это делается с целью сохранения данных.

Емкость аккумулятора

Родители должны помнить, что ребенку нельзя целый день проводить за дисплеем, поскольку это портит зрение и отрицательно влияет на психику. Поэтому для планшета, предназначенного для ребенка 5 лет, большая емкость аккумулятора не является важнейшим параметром. Вполне достаточно, если ее будет хватать на 4-5 часов работы.

Объем памяти

Запуск стандартных развивающих программ и возможность играть в несложные игры обеспечит процессор на 1,3 ГГц с установленным в пару к нему хорошим видеочипом, например, Cortex-A7. Неплохим вариантом станет планшетный компьютер для игр и мультиков, обладающий 1 Гб оперативной памяти. Оптимальный объем постоянной памяти – 8-16 Гб. Для компьютеров, предназначенных для более старших детей, эти параметры могут быть несколько выше.

Выход в Интернет

Для самых маленьких пользователей выход в Интернет с планшета не обязателен. Им достаточно развивающих и игровых программ, установленных на устройстве. Но иногда хочется посмотреть мультитки. Тогда коммуникация с тематическими сайтами необходима.

Что касается школьников, то для них планшетный компьютер – это не только игровой, но и обучающий девайс. Доступ к Интернету нужен для посещения Википедии и других информационных порталов. Ученики контактируют с учителями посредством Wi-Fi или Bluetooth по поводу домашних заданий, подготовки к контрольным или самостоятельным работам.

Кроме этого, педагоги направляют родителям методические рекомендации и другую информацию. Поэтому доступ к Интернету в планшете ребенка школьного возраста – необходимая опция. Но здесь важно выбрать оптимальный тариф, чтобы не переплачивать за услуги интернет-провайдера.

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Досуг

Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
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