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Система капельного полива от интернет магазина MarketSV

Система капельного полива от проверенных производителей в Харькове

Применение дождевальных установок для полива приусадебного участка постепенно уходит в прошлое. Устройства расходуют много воды и заболачивают территорию. Из-за объемного полива чаще болеют растения, уменьшается урожайность. Чтобы избежать таких неприятных последствий, специалисты рекомендуют купить капельный полив от проверенных производителей.

Преимущества организации капельного полива

Данный механизм орошения грядок автоматизирован. Поэтому конструкция обладает следующими преимуществами.

  1. Для функционирования изделия нужен меньший объем воды. За 1 ч установка расходует несколько литров. Влагой насыщаются корни растений, а листья остаются сухими и не получают ожогов под палящим солнцем.
  2. Владелец может отрегулировать работу конструкции для орошения определенного участка.
  3. Простота монтажа позволяет взяться за дело даже новичку, не имеющему специальных знаний и навыков. Достаточно следовать пошаговой инструкции и точно выполнять все указания.
  4. На капельный полив цена минимальная. Для организации современного механизма орошения грядок не потребуется жертвовать семейным бюджетом.
  5. Работоспособность устройства не зависит от подключения к водопроводу. Даже без большого напора воды изделие функционирует слаженно. Приподнимите тару с заранее набранной водой от земли на расстояние 1 м, и конструкция будет работать. Хватит небольшой тары.

Принцип работы капельного полива

Капельный полив работает по следующему принципу.

  1. Через фильтрующий элемент жидкость наполняет магистраль из емкости с водой или трубопровода.
  2. Система капельного полива проложена с учетом необходимых разветвлений по всему участку.
  3. В тонких трубах есть отверстия, которые обеспечивают порционное выделение воды в нужное время.

Если давление небольшое, орошение осуществляется через определенный отрезок времени. Когда напор ощутимый, капли появляются непрерывно.

Что лучше: автоматическое или ручное управление?

Стоимость ручного механизма орошения приусадебного участка меньше. Такой вариант подойдет тем, кто приходит на дачу каждый день. Один поворот крана и полив включен.

Неудобство состоит в том, что для орошения некоторых грядок придется собственноручно отсоединять часть труб. Если участок большой, это займет много времени.

Автоматический полив — полная противоположность описанному механизму работы. Купить капельный полив в интернет-магазине «MarketSV» можно в Харькове и с доставкой по всей Украине. Кроме капельных лент, шлангов, фитингов, кранов и фурнитуры, в каталоге есть пульты, благодаря которым владелец управляет работой конструкции.

Не знаете, какие элементы необходимы для организации эффективного орошения? Бесплатно проконсультируйтесь у квалифицированных менеджеров компании. Они помогут подобрать детали под нужную конструкцию.

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Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
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Досуг

Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
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