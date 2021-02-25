Самый нужный вспомогательный материал при ремонте

Перед тем как приступить к декоративной отделке стен или потолков, следует хорошенько подготовить поверхность. Тщательно зашпаклевать, выровнять, отшлифовать, прогрунтовать и так далее и так далее. Совершенству нет предела! В таких случаях на помощь приходит современный строительный материал – малярный стеклохолст. Это хаотично склеенные волокна и оформленные в рулон.

Строительный материал выполняет свои функции при разных задачах:

служит укрепляющим армировочным слоем;

сглаживает поверхность с неровностями (сколы, царапины,щербины);

уравновешивает впитываемость краски (высыхание происходит равномерно, без пятен)

Установленная на стеклохолст цена соответствует характеристикам и положительным качествам, присвоенные этому полезному материалу. Не бойтесь потратить время и средства на дополнительный слой отделки, время покажет все плюсы.

На что обратить внимание при выборе материала

Малярный стеклохолст используют перед покраской стен и потолков.

Выбирайте плотность стеклохолста опираясь на состояние поверхности. При значительных повреждениях и некачественном шпаклевании используют стеклохолст 50 г/кв.м. Он перекроет все дефекты и недочеты.

На потолок применяют показатель 30г/кв.м, а на стены - 40г/кв.м, но при условии качественной подготовки поверхности.

Безформальдегидный стеклохолст, абсолютно экологочный и безопасный, плотностью 45г/кв.м используют для создания чистого и здорового микроклимата. Не притягивает пыль и не способствует размножению микроорганизмов и бактерий.

Также существует стеклохолст в ленте, шириной 5см, 10см и 20см., плотностью 50г/кв.м и длиной 15м.:

предназначен для локального устранения трещин;

используют на стыках OSB и гипсокартонных конструкций;

применяют при уплотнении гидроизоляционных швов в ванных комнатах

Сопутствующие материалы

Для полноценного достижения результата используйте специальный клей для стеклохолста и флизелина. Готовая к применению масса способна прочно приклеивать стеклохолст любой плотности, а также все виды тяжелых обоев. Влагостойкий и быстросохнущий клей следует наносить прямо на поверхность, затем прислонить полоску холста, выгоняя пузырьки воздуха, и еще один слой клея наносится на стеклохолст, как бы пропитывая его. Излишки удаляются шпателем.

Из подробного описания на сайте вы сможете оценить стеклохолст и купить в интернет-магазине Околоремонта. Рулоны шириной один метр будут надежно упакованы для отправки почтой в любой населенный пункт Украины.

Доверяйте современным технологиям и нововведениям в строительной сфере. Инновации облегчают процесс ремонта и продлевают эстетический и декоративный вид поверхностей.