Предназначение пластификатора для бетона

Пластификатор для бетона является химической добавкой, которую вводят в смесь, чтобы улучшить ее физико-механические характеристики. Благодаря применению таких средств сооружения становятся более долговечными, износостойкими, а сам бетон наделяется дополнительными полезными свойствами.

Как пластификаторы влияют на прочность бетона?

Во время изготовления бетонного раствора строители часто сталкиваются со следующей дилеммой: более прочные показатели будет иметь смесь с минимальным количеством воды, но ее сложнее обрабатывать, а также в дальнейшем могут появиться пустоты, и готовое изделие станет менее надежным. А при увеличении пластичности раствора и добавлении достаточного количества воды смесь расслаивается, что приводит к усадке, трещинам и снижению прочности.

Благодаря пластификаторам бетона удастся повысить прочность с текучестью, не добавляя лишнюю воду в раствор. Это позволит смеси легче уложиться, уплотниться без образования пустот и ухудшения прочностных показателей.

Для чего нужны пластификаторы?

Пластификаторы выполняют сразу несколько функций:

Делают бетон более пластичным и текучем без необходимости добавлять большое количество воды.

Позволяют эффективно работать как в летний, там и зимний сезон. Смесь будет в любом случае быстро застывать.

Повышают адгезивные характеристики. Пластичный раствор надежно скрепляет все компоненты и должным образом заполняет все пространство.

Повышают плотность. После применения добавок состав становится более вязким, что приводит к повышению плотности бетона.

Делают раствор более устойчивым. Готовые конструкции надежно защищены от влаги, сильным холодам и знойной погоде.

Таким образом, с пластификаторами бетон становится более текучим и удобоукладываемым при низком соотношении воды и цемента. Для их покупки на максимально выгодных условиях рекомендуется начинать сотрудничество с ПХЗ Коагулянт – заводом-производителем, предлагающем заказать добавки без посредников и существенно сэкономить. Грамотные менеджеры всегда помогут с выбором и проконсультируют.