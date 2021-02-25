Раздвижные системы от «ВиЯр»

Шкафы-купе — один из наиболее популярных форматов мебели для хранения. Они удобны, надежны, занимают мало места, при этом вместительны и универсальны в плане дизайна, их можно вписать в любой интерьерный стиль.

Однако шкаф-купе — это сложная система, состоящая из множества элементов. От того, насколько слаженно эти элементы будут работать между собой, зависит удобство пользования шкафом, его долговечность. Важнейшая составляющая шкафа-купе — раздвижная система, которая отвечает за то, насколько легко вам будет открывать и закрывать дверцы шкафа.

На украинском мебельном рынке разновидностей раздвижных систем немало, так что под любые запросы, требования и желания можно подобрать оптимальный вариант. Чтобы не тратить время на просмотр систем, которые по каким-то параметрам вам не подходят, предлагаем сначала определиться с этими параметрами:

Тип конструкции. Раздвижная система может быть роликовой или подвесной. В первом случае, система включает в себя верхний и нижний профили, которые крепятся внутри каркаса, по этим профилям перемещаются полотна дверей с вмонтированными роликами. Что касается подвесной системы, то в этом случае дверное полотно подвешивают на торец шкафа — полотно как будто парит в воздухе. Если в раздвижной системе основная нагрузка ложится на нижний профиль, то в подвесной — на верхний. Материал изготовления. Для производства раздвижных систем эконом-класса используют нержавеющую сталь, которая характеризуется надежностью, практичностью, довольно длительным сроком службы. Более надежный и долговечный вариант — система из алюминиевых профилей. Форма двери и наличие рамки. Если за отличительный признак брать форму двери и рамку в системе, можно выделить 4 варианта. Это роликовые модели с обособленной подвесной. Это безрамочные системы, самый экономичный вариант, так как профили отсутствуют, а ролики фиксируются на дверной панели. Это рамочная система из алюминия или стали. Наконец, для радиусных моделей используются нестандартные контуры раздвижных систем с гнутыми профилями — подобные механизмы разрабатываются индивидуально под каждую модель. Вид направляющих. Направляющие могут быть верхними и нижними, в зависимости от места монтажа. Или одинарными и двойными — это определяется числом дверей в конструкции. Вид направляющих в большой степени определяет стоимость шкафа, так что к выбору нужных деталей стоит отнестись максимально ответственно и серьезно.

Вне зависимости от того, какой вариант раздвижной системы вам кажется более привлекательным, оформлять заказ стоит у надежного производителя, продавца — только в этом случае вы сможете быть уверены, что покупкой останетесь довольны.

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