Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества

Новый айпад про 9.7 считается достаточно интересным устройством. Практически сразу после выпуска он занял нишу между 12.9” iPad Pro и 9.7” iPad Air 2. На основании размеров и встроенных функциональных возможностей сложно определить, к какой категории может быть отнесен этот новый гаджет.

Несмотря на то, что устройство является логическим продолжением iPad Air, новая модель по всем параметрам относится к полноценному профессиональную планшету. Огромное количество присутствующих здесь функций недоступны в обычной линейке Air. В представленной ниже информации подробно описаны функциональные возможности и внешний вид айпад про 9.7.

Особенности дизайна

Дизайнерское решение нового iPad Pro во многом копирует все тех же предшественников. Но есть несколько ключевых факторов, которые делают его вполне самобытным устройством. Вот несколько примеров:

На верхней панели устройства есть вторая пара динамиков. Это положительно сказалось не только на внешнем виде планшета, но на качестве звука, он стал громче и чище. В цветовых решениях этой линейки есть полюбившийся многим цвет розового золота. Этот гаджет относится к категории профессиональных, но несмотря на это, количество покупателей, которые предпочитают именно этот оттенок, не стало меньше.

Что касается функциональных возможностей, то здесь нет особых нововведений. Единственным преимуществом является то, что уже всем известные функции получили большую эффективность и производительность. Говоря иными словами, достигнуты следующие результаты:

Улучшилось качество звука. Расширился спектр встроенных инструментов по обработке видео и фотографий. Увеличился объем памяти.

Кроме того, планшет моментально реагирует на все команды пользователя вне зависимости от того, какое количество программ открыто, сколько памяти занято. Это говорит об оптимальной производительности, присущей этому гаджету.

Производительность айпад про 9.7

Те кто уже приобрел этот планшет, отмечают его уникальное быстродействие. По мнению многих пользователей именно этот планшет на сегодня является одним из самых мощных на рынке. Он практически вдвое превышает показатели производительности у иных многочисленных аналогов. Это подтверждено многочисленными тестами.

Дополнительным преимущественным нововведением этой модели является возможность работать с программным обеспечением "Привет Siri". Делать это можно в активном режиме. Подобный уровень производительности достигается за счет встроенного в планшет процессора.

Покупка планшета в stylus

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