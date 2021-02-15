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Достоинства и недостатки автомобиля Renault Laguna

Модели французского автопрома отличаются демократичной ценой, удобством управления и надежностью. Многих будущих автовладельцев интересует покупка Renault Laguna бу. Этот автомобиль выглядит презентабельно и хорошо зарекомендовал себя на вторичном рынке. Рассмотрим, на что обращать внимание, выбирая бу авто Рено Лагуна, а также какие недостатки и достоинства имеет эта модель.

Основные плюсы Рено Лагуна

Подержанный автомобиль стоит недорого, отличается дешевым обслуживанием и доступностью запасных частей. Также стоит отметить:

  • послушное управление и отличные тормоза;
  • достаточно долговечную отделку салона (в сравнении с Дастером или Логаном в этой модели используются более качественные материалы);
  • надежность всех узлов и элементов (проблемы начинаются только после 200-250 тысяч пробега, естественно, если предыдущие владельцы не пренебрегали техническим обслуживанием авто);
  • хороша адаптирована к климату Украины (особенно это относится к дизельным версиям, такие машины не подведут даже в самый сильный мороз);
  • востребованность модели (когда придет время, вы сможете без труда продать Лагуну за выгодную цену).

Что касается комплектации, то в предложениях можно найти различные варианты. Но в любом случае авто будет оборудовано необходимыми современными удобствами и системами безопасности.

Если подвести итог, в целом это хороший выбор за свои деньги. Безотказная компактная машина не разорит владельца и не будет доставлять особых хлопот. Главное, тщательно проверить техническое состояние и убедиться, что автомобиль не участвовал в ДТП.

Минусы Рено Лагуна

Прежде, чем принимать решение о покупке, стоит ознакомиться и с недостатками авто. В первую очередь владельцы отмечают недостаток мощности. Особенно это ощущается на трассе, когда хочется разогнаться побыстрее.

После 150 тысяч пробега начинает скрипеть панель. Этот недостаток характерен даже для моделей с мягким пластиком.

Достоинства и недостатки автомобиля Renault Laguna

Шумоизоляция авто, в принципе, на уровне, но на высоких скоростях может появляться некоторый дискомфорт. Также владельцы отмечают недостаток пространства для мелочей, отсеки не слишком вместительные.

Найти предложения о продаже Рено Лагуна вы можете на сайте автобазара ПаркДрайв https://parkdrive.ua/cars/bu/. Благодаря удобной системе фильтров, вы сможете быстро выбрать авто в нужной комплектации, любого года выпуска и по подходящей цене. Поиск вариантов из каталога занимает не более пары минут. Также стоит отметить строгую модерацию частных объявлений. Каждая заявка о продаже, поступающая на портал, тщательно проверяется.

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Достоинства и недостатки автомобиля Renault Laguna
Достоинства и недостатки автомобиля Renault Laguna
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