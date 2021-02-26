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Какие бывают тормозные трубки

Нормальная работа тормозной системы зависит как от насосов тормозных контуров, так и от типа магистралей, которые передают усилие на тормоза. В этой связке элементом для транспортировки тормозной жидкости являются тормозные трубки, которые формируют стандартную двухконтурную тормозную системы гидравлического типа на легковых и некоторых видах грузовых автомобилей. Компания «Автоиндустрия» занимается продажей таких компонентов по самым приятным ценам в Украине с возможностью доставки в любой уголок страны при помощи служб курьерской доставки. Купить тормозную трубку у нас просто – нужно заполнить заявку на сайте и дождаться звонка от менеджера.

Виды тормозных трубок

тормозная трубкаТормозные шланги – вид магистралей для передачи давления тормозной жидкости, созданного помпами на цилиндры торможения, расположенные на каждом колесе. Трубки проходят по днищу автомобиля, крест накрест, причем каждый контур является независимым друг от друга и передает тормозное усилие на 2 колеса. Трубка тормозной системы может быть разной по диаметру в зависимости от модели авто, при этом материалами изготовления выступают:

  • сталь – прочные и долговечные трубки по достаточно доступным ценам;
  • медь – прочные и гибкие трубки;
  • алюминий – недорогие трубки.

В крупных автомобилях, в частности в среднеразмерных и полноразмерных внедорожниках используются чаще всего стальные и медные трубки, так как выдерживают большое давление. Купить медные тормозные трубки стоит для:

  • автомобилей, эксплуатирующийся в особо сложных условиях езды;
  • грузовых автомобилей и легкового автотранспорта с весом более 1,9 тонны;
  • автомобилей, использующихся для резвой езды.

Цена тормозной трубки зависит от модели автомобиля, производителя и материала изготовления. Длина магистралей также может быть разной в зависимости от ширину колесной базы автомобиля.

Ассортимент каталога

В каталоге тормозных трубок есть модели для автомобилей от таких производителей:

  • Волга;
  • УРАЛ;
  • ЗИЛ;
  • ГАЗ;
  • ПАЗ;
  • УАЗ;
  • Соболь;
  • Газель.

Также в наличии имеются комплекты тормозных трубок. Все магистральные тормозные трубки в наличии на нашем складе, поэтому не нужно ожидать неделями их доставку от производителя. На нашем складе имеются стальные, алюминиевые и медные трубки, имеющие официальную гарантию от производителя. Узнать больше информации о товаре можно по телефону у менеджеров.

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Досуг

Какие бывают тормозные трубки
Какие бывают тормозные трубки
Нормальная работа тормозной системы зависит как от насосов тормозных контуров, так и от типа магистралей, которые передают усилие на тормоза.
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