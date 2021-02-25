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Досуг Сегодня, 13:2528
Как выбрать подушку для сна

Подушка — спальная принадлежность, которая необходима для комфортного сна и отдыха. Неправильно подобранная, она может стать причиной физиологических проблем. Если после сна вы не чувствуете себя отдохнувшим и бодрым, то, может быть, причина кроется в этом неудачно подобранном спальном аксессуаре.

Нужно выбирать такую подушку, которая будет надежной опорой и аккуратной поддержкой головы во время сна. Что же нужно знать, чтобы купить правильные спальные принадлежности, мы расскажем подробнее в этой статье.

Размеры и формы

Современная промышленность предлагает для покупателей подушки разных форм и размеров. Изделия для сна чаще всего имеют квадратные и прямоугольные формы, декоративные могут иметь нестандартные размеры, часто выполнены в виде фигурок, игрушек. Современные стандартные размеры детских и взрослых подушек таковы:

  • 70х70 см;

  • 50х70 см;

  • 50х50 см;

  • 60х60 см;

  • 40х40 см.

Прямоугольные евроформы становятся все более популярными. Они имеют более низкую цену, чем аналогичные квадратные, просто потому, что наполнителя для такого варианта требуется меньше. Но габариты влияют исключительно на индивидуальные удобства.

Виды подушек для сна

Более важным критерием является то, к какому виду можно отнести спальный аксессуар. Подушки можно условно разделить на два типа:

  • классические;

  • ортопедические.

Первый вариант хорошо знаком любому человеку. Это самые обычные изделия, которые есть в любом доме. Ортопедические необходимы тем людям, у которых имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом — остеохондроз, боли в шейных позвонках и пр. Конечно же, перед приобретением стоит посетить врача и убедиться в целесообразности такой подушки. Она может иметь специфические формы, отличающиеся от привычных. Это может быть валик, полукруг, прямоугольник с выемкой, бабочка и другие варианты.

Такие изделия способны обеспечить качественную поддержку головы и шеи во время отдыха. Внутри них находится специальный наполнитель, а иногда — и несколько разных, размещенных слоями: латекс, полиуретан, мемори, которые способны «помнить» положение головы и шеи во время сна. Некоторые модели имеют жесткие формы и высокие края, поэтому привыкать к ним придется постепенно. Подушки с эффектом памяти стирать нельзя во избежание нарушения структуры материала.

Виды наполнителей

Все наполнители делятся на два вида: натуральные и синтетические. И у тех, и у других имеются как плюсы, так и минусы. Натуральные — это пух, перо, шерсть животных, луговые травы, лузга гречихи, хлопок. Натуральные компоненты могут быть причиной аллергии, а уход за ними нужен специальный и постоянный.

Синтетические набивки — синтепон, холлофайбер, тинсулейт, микрофибра, искусственный лебяжий пух — в уходе не такие требовательные, стираются в обычной стиральной машине, стоят дешевле натуральных, не вбирают запахи и не вызывают аллергических реакций. Зная эти особенности, вы без труда подберете для себя необходимый и полезный спальный аксессуар.

Источник - https://hotelline.ua/

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Как выбрать подушку для сна
Как выбрать подушку для сна
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