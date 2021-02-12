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Досуг Сегодня, 20:0038
Профнастил: металопрофіль, що створює красу

Чи варто приділяти багато уваги естетичному боку оформлення будівлі або присадибної ділянки? Якщо згадати, що екстер’єр створює перше враження про власників, а від інтер’єру залежать настрій та затишок, то сумніви зникають. Для того щоб зробити привабливими стіни, стелю чи огорожу, не треба навіть мати великий художній талант – достатньо гарного смаку. Такі можливості створюють сучасні будівельні матеріали, зокрема профнастил.

Металевий профільований лист виготовляють для різних цілей, тому продукція металопрокату різниться товщиною металу, формою хвиль. Розрізняють кілька категорій профнастилу: стіновий, стельовий, покрівельний, несучий. Досить часто поділ умовний, проте виробник обов’язково подає рекомендації щодо використання.

Зазвичай призначенням стінового металопрофілю //forostina.com.ua/profnastil/ є облицювання фасадів різноманітних споруд та встановлення огорож. Проте не виключається можливість іншого використання:

  • обшивка стель, фронтонів, карнизів;

  • декорування внутрішніх стін промислово-складських об’єктів;

  • монтаж покрівлі гаражів, кіосків, навісів, господарських приміщень.

Профнастил – не лише хороший вибір для нових будівель, але й вдале рішення для косметичного ремонту. Працювати з цим матеріалом нескладно, тому монтаж вдається навіть тим, хто має мінімальний досвід аналогічних робіт. Важливо правильно все спланувати та підібрати необхідні інструменти.

Що робить металопрофіль надійним

Хоча профільовані листи зустрічаються на кожному кроці, за їхньою зовнішньою оболонкою не видно внутрішнього наповнення. Отже, складаються вони з кількох шарів:

  • сталевий – центральний. Усі інші наносять з обох боків від нього;

  • цинкові;

  • антикорозійні;

  • ґрунтівка;

  • полімерне покриття з лицьового боку та захисний лак – з тильного.

Основне призначення прошарків – захист металу. Зовнішній шар, полімер, не лише підвищує стійкість до корозії, а й робить матеріал удароміцним, стійким до впливу ультрафіолету, перепаду температур, негоди. Тому служить таке облицювання тривалий час.

Якщо профнастил призначений для покрівлі, то слід пам’ятати, що її нахил має бути не менше ніж 18 градусів. Така умова запобігає негативним наслідкам затримання опадів та бруду на рівному даху, бо це збільшує навантаження на нього, створює умови для пошкодження поверхні, потребує додаткової щільної гідроізоляції.

Коли постає питання, де купувати стіновий чи покрівельний металопрофіль, то досвідчені будівельники надають перевагу співпраці з виробником. У цьому випадку не доводиться задовольнятися тим, що пропонує ринок, а можна обговорити свої потреби, внести корективи й отримати розмір, колір, тип профілю такі, що відповідають проекту.

Профнастил – матеріал, який значно скорочує час та витрати на будівництво. Одночасно він відкриває широкі можливості для створення красивого, навіть неповторного дизайну обійсть і громадських будівель.

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Профнастил: металопрофіль, що створює красу
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