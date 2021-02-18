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Диа-Амиго

Есть в странах Южной Америки такой праздник – Диа-Амиго, или День друга (не путать со Всемирным Днем дружбы). В Аргентине, Бразилии, Уругвае и Эквадоре он отмечается каждый год 20 июля (а в Бразилии еще и 18 апреля), в Перу – в первую субботу июля, а в Парагвае – 30 июля.

Идея учреждения данного праздника принадлежит именно Парагваю. Жил себе в парагвайском городе Пуэрто-Пинаско доктор Рамон Артемио Брачо. 20 июля 1958 года он вместе с компанией друзей собрался поужинать на реке Парагвай. Слово за слово, и вдруг Рамону взбрела в голову мысль подружить всех людей между собой. Тогда он создал движение, устремленное на развитие товарищества между людьми. Он рассчитывал, что его инициатива превратится в постоянный праздник. Так и случилось. Теперь Dia del Amigo ежегодно празднуется в этой стране, правда почему-то 30 июля.

Как отметить праздник

В этот день люди в разных странах покупают презенты и сувениры и дарят их своим друзьям. А в Парагвае существует одна интересная традиция. Люди приобретают подарки для друзей, например, стильные часы Касио Джи шок, накануне Диа-Амиго, собираются в баре или ночном клубе и проводят игру под названием «Невидимый друг». На небольших листах бумаги пишут имена всех собравшихся, и каждый тайно выбирает себе один лист. А 30 июля он дарит свой подарок тому другу, чье имя написано на его листе. Этот обычай практикуется во всех образовательных учреждениях и на предприятиях в Асунсьоне и других городах Парагвая.

Основная идея праздника – укрепление дружественных связей между народами и государствами, поддержание мира во всем мире. Люди должны помнить, что дружба – это величайшая культурная и нравственная ценность человечества, что помимо материальных ценностей, в мире существуют такие понятия, как взаимопомощь, преданность друзьям и близким, верность принципам, и именно они должны всегда стоять во главе угла.

Обычные люди могут в этот день просто позвонить старым и новым друзьям, поздравить и поблагодарить за то, что они присутствуют в их жизни. А если у вас есть друзья в других странах, то, поздравив их, вы выполните миссию праздника вдвойне!

Интересные факты о дружбе

Каждый человек тяжело переживает одиночество. Нехватку внимания, заботы, сочувствия, понимания мы переносим очень остро. Хорошо, когда рядом с человеком и в горести, и в радости есть любимые друзья. Не зря в иерархии человеческих отношений дружба и любовь занимают практически одну позицию.

Медики утверждают, что люди, имеющие много друзей, реже страдают от бессонницы и беспричинной усталости. Всплеск положительных эмоций после общения с друзьями способствует выработке гормонов радости, счастья и тепла. Так что дружба в буквальном смысле слова может согреть! Наследники общительных предков живут гораздо дольше, чем люди, родители которых не имели друзей. Люди в возрасте, поддерживающие дружеские отношения, до конца дней сохраняют ясность ума. Разве эти факты – не повод для праздника?!

Настоящая дружба не продается за деньги. Ее нельзя выпросить, обменять или получить в подарок. Ее можно только заслужить! Сегодня, благодаря Интернету и мобильным средствам связи, у людей появилась возможность восстановить утраченные контакты с одноклассниками, сокурсниками, армейскими друзьями. Онлайн переводчики помогают общаться с людьми из других стран.

Праздников, посвященных дружбе, очень много. Есть еще День дружбы и единения славян (25 июня), День подруг (1 августа), День встречи со старыми друзьями (26 сентября), День дружбана (27 сентября) и даже День тайной дружбы (3 июля). Но об этих праздниках – в другой раз.

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Теги: news, новости, Украина, Casio, G_Shock, 7dniv, 7dnivinfo  
Диа-Амиго
Диа-Амиго
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Досуг

Диа-Амиго
Диа-Амиго
Есть в странах Южной Америки такой праздник – Диа-Амиго, или День друга (не путать со Всемирным Днем дружбы). В Аргентине, Бразилии, Уругвае и Эквадоре он отмечается каждый год 20 июля (а в Бразилии еще и 18 апреля), в Перу – в первую субботу июля, а в Парагвае – 30 июля.
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