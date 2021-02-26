Как привыкнуть к слуховым аппаратам

Когда врачи диагностируют у человека нарушение слуха, то рекомендуют носить специальные корректирующие приборы. Эти устройства помогают слышать мир лучше и получать больше удовольствия от общения с окружающими. Выбор вариантов довольно велик, от бюджетных и средних, до премиальных моделей: https://sluhovie-apparaty.com.ua/. Но каким бы продвинутым ни был прибор для коррекции слуха, поначалу с ним может быть непросто.

Не стоит ожидать, что, едва надев аппараты, вы станете с ними одним целым. Потребуется время на адаптацию, и ее сроки индивидуальны для каждого. У кого-то этот период занимает 1-2 недели, у кого-то растягивается на месяцы. Даем советы, как привыкнуть к слуховым решениям быстро!

Делайте первые шаги

Как только вы получили на руки свои слуховые аппараты, вместе со вкладышами, батарейками и аксессуарами, не спешите их надевать. Лучше доехать домой и там уже начать адаптацию. В первые дни носите приборы в спокойной домашней обстановке – это поможет вам к ним привыкнуть. Адаптация должна проходить по такому принципу:

начинайте с недолгих интервалов ношения – по 2-3 часа в день;

тренируйтесь слушать по-новому – сначала в простых акустических ситуациях, затем плавно усложняйте звуковую нагрузку;

не торопитесь – переходите на новый уровень адаптации, когда вам стало комфортно на текущем.

Повышайте нагрузку

Процесс привыкания для каждого пользователя слуховых аппаратов индивидуален. Кому-то захочется усилить нагрузку уже через пару дней, а кому-то – через неделю. Важно внимательно прислушиваться к своим ощущениям. При этом важно плавно усложнять условия использования приборов – например, добавлять по 1 часу к интервалу ношения каждые 4-6 дней. Так вы постепенно придете к тому, чтобы носить аппараты весь период бодрствования.

При адаптации важно учитывать не только время ношения, но и сложность акустической нагрузки. Начинать тренировки лучше в максимально простых условиях – дома, в тишине. Затем плавно пробовать носить слуховой аппарат на улице, на работе, в магазине и других общественных местах.

Не стесняйтесь обращаться к сурдологу

Когда человек покупает слуховые решения в специализированном центре, его реабилитацию ведет специалист-сурдолог. Он помогает выбрать подходящие приборы и вносит в них индивидуальные настройки. И если в процессе привыкания возникает сильный дискомфорт, нужно обращаться к сурдологу. Он ответит на все вопросы, даст полезные советы и при необходимости подкорректирует настройки.



