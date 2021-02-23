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Досуг Сегодня, 17:4775
Катаракта: особенности и методы лечения

Под термином «катаракта» подразумевают серьезное заболевание, которое приводит к частичной или полной слепоте. При этом повреждается хрусталик глаза: он частично или полностью мутнеет, из-за чего в глазное яблоко перестает проникать свет. Напомним, что хрусталик выполняет роль линзы, преломляя лучи и проецируя их на сетчатку.

Катаракта – довольно распространенное заболевание. Обычно от него страдают люди в возрасте старше 60 лет, но болезнь нередко развивается из-за травмы органов зрения, из-за полученного облучения или высокой температуры (например, при пожаре). Также она может быть врожденной у младенцев с соответствующей наследственностью. Возникает катаракта из-за расстройств эндокринной системы, при авитаминозе или из-за приема определенных лекарств. Но чаще всего болезнь развивается именно в пожилом возрасте (70% всех случаев регистрируется у людей, которым исполнилось 70 лет).

Катаракта: особенности и методы лечения

Признаки заболевания

При катаракте человек начинает видеть объекты, как в тумане. Кажется, что перед глазами висит пелена. Это связано с тем, что хрусталик начал мутнеть. Соответственно, снижается и острота зрения. При этом наблюдается интересный эффект: если хуже видит только один глаз, то пациент может не ощущать снижение зрения на протяжении длительного времени. Дело в том, что второй компенсирует размытость, мозг как бы «убирает» ее с картинки. В целом же понять, что у вас катаракта, можно по следующим признакам:

  1. Размытость при взгляде на предметы.

  2. Цвета бледнеют, смотрятся гораздо тусклее обычного.

  3. Вокруг лампочек и других ярких источников света образуется ореол.

  4. В вечернее или ночное время качество зрения резко падает.

  5. При чтении требуется много света.

При этом зрачок заболевшего мутнеет: чем сильнее прогрессирует заболевание, тем он становится белее.

Сроки развития

Точных показателей не существует: все зависит от особенностей организма, качества жизни и пр. Хрусталик поражается не с центральной части, а с краев, вследствие чего оптическая зона не затрагивается. То есть процесс уже может идти, но при этом вы даже не почувствуете снижение качества зрения.

На последней стадии пациент уже вообще ничего не видит, остается только чувство света. Диагностировать данную проблему можно при помощи специализированного оборудования. Для этого вам стоит обратиться в клинику «Визиум», где и проводится лечение катаракты в Днепре. Отметим, что избавиться от помутнения хрусталика не удастся. Разнообразные медикаменты, которые назначают врачи, могут только остановить или замедлить на время процесс, но вернуть ему прежнюю прозрачность не удастся.

Чтобы избавиться от проблемы, проводят операцию – факоэмульсификацию. В передней части делается небольшой прокол, после чего старый хрусталик дробится ультразвуком. После этого его вымывают и устанавливают на нужное место искусственный. Вся процедура занимает около 20 минут и проводится под местным наркозом. Результат заметен сразу, а пациент может отправляться домой в день вмешательства (реабилитационный период практически отсутствует).

Катаракта: особенности и методы лечения

Особенности лечения

Основная задача специалиста – выбрать подходящий искусственный хрусталик. Они бывают:

  1. Монофокальные. Подобная линза хорошо зарекомендовала себя на определенных дистанциях. При этом для чтения обычно приходится использовать очки.

  2. Мультифокальные. Более практичны за счет того, что позволяют пациентам видеть на разном расстоянии. При правильном подходе можно вообще отказаться от очков.

  3. Торические. Подходят для тех случаев, когда после операции проводят коррекцию астигматизма.

В целом же возможность лечения определяет врач. Рекомендуем вам записаться в «Визиум» на осмотр и получить необходимые консультации.

Источник: visium.com.ua

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